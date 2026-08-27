En una noche en la que todos aguardaban el sorteo de la muerte de la Liga de Campeones, Aleksander Ceferin, presidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, decidió acaparar los focos con un premio sin precedentes.

Y el premio no se concede a quien más marca o mejor regatea, sino a quien demuestra su humanidad, y la sorpresa es que el primero en obtenerlo no fue una estrella ofensiva, sino un defensa brasileño con el que lloraron sus rivales antes que su afición.

Ceferin anunció la creación de un premio completamente nuevo que lleva el nombre de "Premio al Respeto fuera del Terreno de Juego", en un paso que busca redefinir el concepto de estrellato en el fútbol moderno.

El anuncio se produjo al margen de la ceremonia del sorteo de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, donde Ceferin subrayó que este premio pretende homenajear a los jugadores que encarnan los valores de la deportividad y el respeto verdadero dentro y fuera del rectángulo verde, más allá de los números y los logros.

La UEFA explicó que el nuevo premio llega en reconocimiento a la noble conducta deportiva, en un mensaje claro de que el fútbol no es solo goles y títulos.

Marquinhos entra en la historia

El capitán del París Saint-Germain, el brasileño Marquinhos, fue el primero en entrar en la historia de este premio, tras ser elegido como el primer ganador del mismo.

El premio lo recogió en su nombre el presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaifi, durante la ceremonia, en una imagen que recibió el aplauso de los asistentes.

Marquinhos expresó su gran alegría por este homenaje en un mensaje grabado que se emitió durante la ceremonia, diciendo: "Quiero agradecer a todos por este premio. Creo que el juego limpio es muy importante, tanto en el fútbol como en la vida".

Y el defensa brasileño añadió, con un mensaje que refleja el motivo de su elección: "Seguiré mostrando respeto a mis compañeros, a mis rivales, a los árbitros y a todos los participantes en el juego. Estoy muy feliz y me siento orgulloso de recibir este premio".

Por su parte, Nasser Al-Khelaifi elogió al capitán de su equipo, al considerar que este homenaje refleja el reconocimiento de la Unión Europea a su conducta y a su excepcional espíritu deportivo dentro y fuera del campo.

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La coronación de Marquinhos con este premio de nueva creación llegó tras su conmovedora imagen humana en la final de la Liga de Campeones de Europa la temporada pasada, cuando se preocupó por consolar a los jugadores del Arsenal inglés después de su derrota en la final ante su equipo, el París Saint-Germain, en una escena en la que el espíritu deportivo se impuso a la amargura de la derrota y a la euforia de la victoria.