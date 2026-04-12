La UEFA siembra el pánico en el Barcelona con la elección del árbitro para el partido contra el Atlético

La UEFA ha alarmado al Barcelona al designar el árbitro para la vuelta de cuartos de la Champions contra el Atlético.

El Barça cayó 0-2 en la ida en el Camp Nou, y la vuelta será el martes en el Metropolitano.

Según la web oficial de la UEFA, el francés Clément Turpin arbitrará el encuentro.

Turbin ya ha dirigido cinco encuentros del Barça en Europa: dos victorias, un empate y dos derrotas.

Sin embargo, lo que preocupa a los aficionados azulgranas es que el Barcelona ha sido eliminado de las competiciones europeas en todas las ocasiones en las que Turpin ha dirigido sus partidos en eliminatorias.

Todo empezó en 2018, cuando el Barça perdió 3-0 en Roma y quedó eliminado en cuartos de la Champions.

La racha negativa se repitió en la eliminación ante el Manchester United (2-1) en la repesca para octavos de la Europa League.

La desconfianza creció tras la ida de semifinales de la Champions 2024-2025 contra el Inter, que acabó 3-3.

El partido acabó 3-3, y aunque el Barça perdió 4-3 en la vuelta, el conjunto



azulgrana quedó eliminado de la Liga de Campeones esa temporada.