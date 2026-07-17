La UEFA se rebela: Europa rechaza el «regalo de la FIFA a Messi»

La UEFA ha ordenado al VAR excluir la simulación y el engaño de la norma de «error en la identificación del jugador», rechazando el mecanismo que se usa en el Mundial 2026.

Según la BBC, el IFAB modificó este verano el VAR para permitir cambiar una tarjeta amarilla por roja cuando el árbitro no identifica al infractor.

En este Mundial se usó dos veces: primero para cambiar la amarilla del estadounidense Tim Ream al paraguayo Miguel Almirón por simulación. La polémica mayor llegó en los cuartos entre Suiza y Argentina.

En el duelo Suiza-Argentina, Breel Embolo fue expulsado en el 72’ tras una revisión del VAR. Leandro Paredes recibió primero la amarilla por una entrada fuerte, pero la revisión mostró que Embolo inició el contacto, por lo que sumó su segunda amonestación y se fue del campo.

La decisión llegó cinco minutos después del empate suizo y marcó el partido, que Argentina ganó 3-1 en la prórroga tras quedar Suiza con diez.

La UEFA rechaza así ampliar las funciones del VAR, al temer que esta norma provoque intervenciones arbitrales excesivas y perjudique el desarrollo de los partidos en sus competiciones.