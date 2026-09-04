La UEFA sanciona a Mattéo Guendouzi y Mason Greenwood por falta de «comportamiento decente» tras el Olympique Lyon - Fenerbahçe

La UEFA ha impuesto sanciones a los jugadores del Fenerbahçe Mason Greenwood y Mattéo Guendouzi. El motivo es su comportamiento tras el play-off de la Champions League ganado el mes pasado ante el Olympique Lyon. Greenwood ha recibido una sanción de un partido, condicionada, mientras que Guendouzi ha sido castigado con nada menos que cuatro encuentros de suspensión, dos de ellos condicionados. Además, el dúo, al igual que ambos clubes, también deberá pagar una multa.

Guendouzi tiene pasado en el Olympique de Marsella, club al que sigue teniendo un gran cariño. Antes, durante y después del partido, Guendouzi y el público de Lyon se provocaron mutuamente.

Después de que el Fenerbahçe se clasificara para la fase de liga en el estadio del Lyon, Guendouzi siguió con sus provocaciones gritando, entre otras cosas, "Allez L'OM!", una muestra de apoyo al Marsella. Un aficionado del Lyon saltó hacia abajo y quiso abalanzarse sobre el francés, pero fue frenado de inmediato y recibió golpes cerca de la entrada a los vestuarios.

El entrenador de porteros del Lyon, Antonio Ferreira, tampoco se quedó al margen y ha recibido una sanción de cinco partidos, dos de ellos condicionados. Según la UEFA, se trató de una 'agresión grave'.

Guendouzi fue sancionado por 'insultar a otras personas presentes en el partido, provocar a los espectadores e infringir las normas básicas de conducta decente'. Además, el centrocampista deberá pagar una multa de 50.000 euros, la misma cantidad que también deberán abonar ambos clubes.

Greenwood solo fue sancionado por 'infringir las normas básicas de conducta decente' y, además de su partido de suspensión condicionada, deberá afrontar una multa de 30.000 euros. Eso significa que el inglés, que al igual que Guendouzi también tiene pasado en el Marsella, estará 'simplemente' disponible la próxima semana en la Champions League contra la AS Roma.

Probablemente Guendouzi también se habría hecho notar contra la Roma. En las filas de la Lazio (2023 - 2026) casi siempre tuvo roces con jugadores del eterno rival, principalmente Paulo Dybala.

Tras el partido contra el Lyon, Guendouzi se quejó de los aficionados del equipo local. "Cuando 60.000 personas insultan a tu familia, a tu madre y a tus hijos, incluso antes de que empiece el partido, y nadie del arbitraje manda callar a la multitud..."

"Sé que en Francia, cuando pasa algo así, llega un momento en el que hablan con los aficionados para que paren y quizá suspenden el partido". Eso no ocurrió, pero al final Guendouzi sí fue el que acabó riendo el último aquella noche. Además de la Roma, también se perderá el partido fuera de casa contra el Aston Villa el 14 de octubre.



