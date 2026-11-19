La UEFA dicta su resolución disciplinaria tras los incidentes de Madrid

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha recibido una sanción formal de la UEFA por el «comportamiento racista y/o discriminatorio» de aficionados de Inglaterra durante su reciente encuentro de la Liga de Naciones contra España. La medida disciplinaria se debe a lo ocurrido durante la victoria de Inglaterra por 3-2 en la capital española el domingo.

Como resultado, a Inglaterra se le ha impuesto la prohibición de vender entradas a sus aficionados para un partido fuera de casa, aunque la sanción queda suspendida durante un periodo de prueba de dos años. Esto significa que cualquier nueva infracción en ese plazo provocará la aplicación inmediata del veto a los aficionados que viajen a los partidos fuera de casa. Además, la FA deberá pagar una multa de 12.600 libras.

Los cargos se refieren, en concreto, a los informes sobre cánticos anticatólicos y antiirlandeses escuchados durante el partido en el estadio Metropolitano. Según se entiende, esos cánticos motivaron la investigación conforme a la estricta normativa antidiscriminatoria de la UEFA.

La FA promete actuar contra los responsables

Tras el anuncio de las sanciones, la Federación Inglesa de Fútbol emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente los actos de la minoría de aficionados implicados. Un portavoz de la federación dejó claro que ese comportamiento no tiene cabida en el fútbol actual y que se aplicará una política de tolerancia cero.

«No toleraremos estos cánticos inaceptables y profundamente ofensivos, y colaboraremos con la policía que acude a todos los partidos de Inglaterra, tanto en casa como fuera, para identificar a los responsables y tomar las medidas necesarias», declaró el portavoz a Sky Sports.

El incidente resulta especialmente delicado por lo que se había hablado antes del encuentro en Madrid. Antes del partido, hubo un amplio debate sobre la posibilidad de que se produjera un ambiente racista, lo que llevó al seleccionador inglés, Tuchel, a afirmar que recordaría a su plantilla los protocolos oficiales contra el racismo.

Irónicamente, la preocupación inicial se centraba en la afición local debido a incidentes ocurridos anteriormente en la ciudad, pero, tras el partido, la atención disciplinaria se desplazó por completo al comportamiento de los aficionados visitantes.

La conducta de la afición empaña un triunfo deportivo

En el terreno de juego, el partido supuso un éxito histórico para Inglaterra, que logró una victoria con la que puso fin a la increíble racha de 43 partidos sin perder de España. El resultado también aseguró a Inglaterra el primer puesto del Grupo 3 de la Liga A y puso de manifiesto los progresos tácticos logrados con el actual cuerpo técnico.

Sin embargo, la investigación de la UEFA empaña ahora el recuerdo de la victoria. La decisión del organismo de establecer un periodo de prueba de dos años obliga a la FA a extremar la vigilancia en todos los próximos encuentros, ya que cualquier repetición de ese lenguaje discriminatorio activará la prohibición de vender entradas a los aficionados para partidos fuera de casa.