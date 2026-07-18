La UEFA retira de inmediato la nueva y polémica norma del Mundial

La UEFA rechaza las nuevas directrices de la FIFA sobre el VAR para las simulaciones. Por ello, los árbitros de vídeo de sus competiciones, incluida la Liga de Campeones, no podrán corregir tarjetas amarillas por simulación.

El debate surgió en el Mundial de Clubes, donde la FIFA permitió al VAR corregir la identidad del jugador sancionado por simulación.

Ocurrió por primera vez en el partido inaugural de Estados Unidos: el árbitro Danny Makkelie, guiado por el VAR, anuló la amarilla a Tim Ream y se la mostró a Miguel Almirón por simulación.

Tras el partido, la FIFA confirmó que la decisión se ajustaba a las normas, pues la Comisión Internacional de Reglas de Juego (IFAB) había modificado el protocolo del VAR para considerar estos casos como «confusión de identidades», siempre que el árbitro muestre primero una tarjeta amarilla o roja por una infracción.

En cuartos de final del torneo, el árbitro anuló una amarilla a Leandro Paredes y se la mostró a Breel Embolo por simulación.

El procedimiento generó debate, pues se cuestiona por qué el VAR puede corregir este error y no otros similares.

La UEFA ha escuchado estas críticas y ha decidido mantener las directrices actuales del VAR, sin ampliar su intervención en este tipo de casos.

Por tanto, las controvertidas intervenciones del VAR vistas en la Copa del Mundo de Clubes no se aplicarán, de momento, en los torneos europeos. En las competiciones de la UEFA, incluida la Liga de Campeones, el procedimiento actual se mantiene sin cambios.