La UEFA responde a la presión del Real Madrid en el caso Negreira

El Real Madrid envió a la UEFA un dossier de 50.000 páginas sobre el caso Negreira y el Barcelona.

Tras confirmar el máximo organismo del fútbol europeo la recepción de la documentación, el conjunto blanco emitió un comunicado oficial en el que señaló: "El Real Madrid considera imprescindible que, una vez que la UEFA disponga de esta documentación, la investigación avance con la máxima celeridad posible hasta su conclusión definitiva, y que los órganos competentes adopten las decisiones oportunas acordes con la gravedad de los hechos acreditados".

Dicho de otro modo, el club blanco reclama a la UEFA que tome una decisión lo antes posible sobre este caso.

Sin embargo, la respuesta de la UEFA fue que se tomará todo el tiempo que necesite para estudiar toda la documentación y, posteriormente, adoptará su decisión.

El diario Mundo Deportivo, citando al periódico OK Diario, informó de que la UEFA comunicó al Real Madrid la necesidad de mantener la calma y la paciencia en este expediente.

En cuanto al club blanco, tiene el claro convencimiento de que continuará con el caso hasta el final y seguirá ejerciendo presión hasta que este asunto quede resuelto.



