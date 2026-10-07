La UEFA podría intervenir: ¿cuál es la situación del Manchester City respecto a su participación en la Champions League en caso de descenso?

Existe un clima de preocupación entre los responsables del fútbol inglés acerca de la posibilidad de que el Manchester City participe en la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa, incluso en caso de ser sancionado con el descenso de la Premier League.

El Manchester City se enfrenta a duras sanciones si fracasa su apelación contra la decisión de la comisión independiente que lo declaró culpable de cometer todas las infracciones relacionadas con las normas financieras de la Premier League a lo largo de nueve temporadas, además de declararlo culpable de la mayoría de las acusaciones por no cooperar con la investigación llevada a cabo por la Premier League.

La comisión concluyó que el Manchester City es culpable de todas las acusaciones relacionadas con el inflado de los ingresos por patrocinio en unos 830 millones de libras esterlinas mediante contratos ficticios, además de la ocultación de otros gastos por un valor adicional de cerca de 90 millones de libras esterlinas.

La comisión estimó que el Manchester City no habría cumplido las normas de rentabilidad y sostenibilidad exigidas entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018 de no ser por dichas infracciones.

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El club sigue negando todas las acusaciones que se le imputan, y además presentó una apelación contra la decisión.

Sanciones que podrían llegar hasta el descenso

En caso de que se rechace la apelación, el Manchester City quedaría expuesto a una serie de duras sanciones, entre ellas la resta de puntos, la imposición de multas económicas y, llegado el caso, la posibilidad de su exclusión de la Premier League.

Pero, según la cadena de radiodifusión británica «BBC», destacados responsables del fútbol inglés sienten preocupación por la posibilidad de que el Manchester City continúe participando en la Liga de Campeones de Europa y en las demás competiciones europeas la próxima temporada, si se clasifica para ellas en función de sus resultados deportivos.

¿Cómo podría el City participar a nivel europeo pese al descenso?

El Manchester City participa actualmente en la Liga de Campeones de Europa y, en caso de coronarse campeón por segunda vez en su historia, se aseguraría automáticamente la clasificación para la próxima edición del torneo.

E incluso si el equipo no logra conquistar el título, podría reservar su plaza en alguna de las competiciones europeas en función de su posición en la Premier League, ya sea en la Liga de Campeones de Europa, la Europa League o la Conference League, según su ubicación en la tabla de clasificación y los cupos que dan acceso a las competiciones continentales.

El problema radica en la ausencia de un mecanismo automático que permita apartar al Manchester City de las competiciones europeas para las que se clasifica desde el punto de vista deportivo.

Según el informe, las licencias de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, se conceden en función de la situación financiera actual de los clubes, lo que hace que la base jurídica para denegar al Manchester City una licencia europea resulte poco clara en estos momentos.

¿Intervendrá la UEFA?

Pese a ello, destacados responsables del fútbol inglés y europeo son conscientes del posible impacto negativo en caso de que el Manchester City sea objeto de fuertes sanciones dentro de Inglaterra y, acto seguido, continúe participando con normalidad en la Liga de Campeones de Europa.

La investigación de la Premier League también había concluido declarando al Manchester City culpable de cinco infracciones relacionadas con las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la UEFA.

En función de ello, la UEFA podría decidir abrir una investigación independiente conforme a sus reglamentos disciplinarios, con el objetivo de estudiar la posibilidad de encontrar una vía jurídica que impida al Manchester City participar en las competiciones europeas, si se confirma su elegibilidad para ellas en función de las sanciones impuestas.