La UEFA marca los condicionantes para suspender Ligas y elegir qué equipos van a la Champions y la Europa League

El organismo se ha reunido este jueves y ha hecho pública una serie de medidas para la reanudación o finalización de los torneos.

La UEFA ha emitido este jueves un comunicado para hacer pública las decisiones tras la reunión del grupo de trabajo sobre el coronavirus en el que participan la asociación de clubes europeos (ECA) y el sindicato de futbolistas FIFPRO. En este sentido, el organismo arroja algo de luz sobre si se reanudarán o no los torneos y cómo quedarían las clasificaciones si no lo hacen.

En este sentido, la UEFA ha pedido que se terminen las Ligas domésticas salvo que se den dos escenarios que lo impidan, estos dos escenarios contemplados son que haya una ley en el país en cuestión que impida que se reanuden los espectáculos deportivos o que la Liga tenga problemas económicos de una magnitud tan importante que no permitan que se reanuden.

Asimismo, el organismo que preside Aleksander Ceferin invita a que si por falta de tiempo no se pueden completar los torneos con el formato actual, se estudide un posible cambio de formato para que se concluyan.

Más equipos

La UEFA avala las elecciones de Rubiales si se suspende La Liga

Si llega a suspenderse una Liga, la UEFA también ha explicado cómo deberían elegirse los clubes que participarán la próxima temporada en competiciones europeas y la elección recaerá en el sistema que determine las Federaciones nacionales y las Ligas. Es decir, en el caso de La Liga se impondría el criterio de la Real Federación Española de Fútbol, que ya ha dicho que se terminaría La Liga con las clasificación actual.

La RFEF que preside Luis Rubiales ya hizo público, que si se suspende, los equipos clasificados para la UEFA serán el , el , el y la y para la UEFA el y el .

No obstante, la UEFA aclara que se reserverá el criterio de no aceptar la decisión de las federaciones nacionales si han suspendido precipitadamente un torneo, si el método de elección no es justo y transparente o si hay un clamor popular al haberse cometido una elección injusta.