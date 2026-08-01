El futuro de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), se ha vuelto cada vez más incierto tras su retirada del proyecto "FIFA Forward Enterprise", que buscaba crear una nueva entidad comercial financiada parcialmente por fondos de inversión privados, a cambio de conceder a cada federación miembro 40 millones de dólares por sumarse a él.

Según la cadenatalkSPORT, la marcha atrás de Infantino se produjo después de que reconociera que el proyecto "generó divisiones", tras la amenaza de la Unión Europea de Fútbol (UEFA) de boicotear los torneos de la FIFA si el proyecto seguía adelante.

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El informe señaló que Infantino también perdió el apoyo del inversor Joshua Kushner y del banco JP Morgan en 48 horas, además de la dimisión del asesor principal de la FIFA, Carlos Cordeiro, mientras que el director ejecutivo de operaciones, Kevin Lamour, acusó al presidente de la FIFA de haber "engañado a los empleados".

Por su parte, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, analiza la posibilidad de pedir a las federaciones europeas que dieron su apoyo por escrito a Infantino, cuyo número se cree que supera las 40 federaciones, que retiren dicho respaldo.

Asimismo, altos responsables dentro de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), que hablaron bajo condición de anonimato, también discutieron la posibilidad de retirar su apoyo oficial a Infantino, después de que la federación emitiera un comunicado en el que pedía "llevar a cabo una revisión completa y rigurosa del liderazgo y la gobernanza de la FIFA, para garantizar que el juego global se gestione con transparencia, de forma que sirva a las 211 federaciones miembro y a largo plazo".

El informe aclaró que la federación alemana sigue oponiéndose a la reelección de Infantino, mientras que las federaciones de Noruega, Polonia, Francia, Suecia, Bélgica, Canadá, México y Jordania se preparan para celebrar reuniones y definir su postura.

Fuerte tendencia a derrocar a Infantino

Respecto a las elecciones a la presidencia de la FIFA, el informe de talkSPORT apuntó a la existencia de una fuerte tendencia dentro de la UEFA a no permitir que Infantino vuelva a presentarse en las elecciones de 2027, o al menos trabajar para derrotarlo si concurre a la carrera.

La UEFA dispone de 55 votos, mientras que cualquier candidato necesita 106 votos para ganar en la segunda vuelta, en tanto que ganar en la primera vuelta requiere obtener una mayoría de dos tercios, es decir, 141 votos.

El informe indicó que el presidente de la Concacaf, el canadiense Victor Montagliani, tiene aspiraciones de llegar a la presidencia de la FIFA, y citó a una fuente cercana a él que declaró: "Siempre se ha centrado en su reelección en la Concacaf el próximo año, y resulta interesante que los votos de la Concacaf y la UEFA juntos (96 votos) solo necesitan 10 votos adicionales para ganar la presidencia de la FIFA".

Un número de federaciones de la UEFA apoya la candidatura de Nasser Al-Khelaïfi a la presidencia de la FIFA, pese a que una fuente cercana al presidente del París Saint-Germain aseguró que "no tiene ninguna aspiración" de disputar las elecciones, mientras que el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, se considera uno de los nombres que suenan con fuerza para suceder a Infantino.