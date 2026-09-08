La UEFA homenajea a Mbappé y Güler antes del partido contra el Inter de Milán: ¿cuál es el motivo?

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) homenajeó este martes al dúo del Real Madrid, Kylian Mbappé y Arda Güler, antes del duelo ante el Inter de Milán.

El Real Madrid recibió a su rival, el Inter de Milán, en el estadio Santiago Bernabéu, en el inicio de su andadura en la Liga de Campeones.

El diario "Marca" señaló que, en el periodo previo al partido, que incluyó numerosos actos como un minuto de silencio en memoria de las víctimas de Nepal y China y el apoyo explícito del estadio del Bernabéu a Ceuta, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol entregó dos premios a los jugadores del Real Madrid por sus logros en la edición anterior de la Liga de Campeones.

El Real Madrid no conquistó el título, pues fue eliminado en cuartos de final a manos del Bayern de Múnich, pero la UEFA concedió el premio al mejor jugador revelación de la última edición a Arda Güler, que marcó dos goles en el estadio Allianz Arena.

El jugador turco, sancionado para el partido de esta noche ante el Inter de Milán, recibió el premio con ropa de calle.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

A continuación, Mbappé recibió su premio como máximo goleador de la última Liga de Campeones. Ningún otro delantero igualó el número de goles del atacante francés, que anotó 15 tantos en 11 partidos.

De este modo, Kylian suma el premio de máximo goleador de Europa al Pichichi que ganó en la Liga española en la temporada 2025-2026.

El dúo del Real Madrid recibió ambos premios de manos de Luís Figo, también exjugador del conjunto merengue.







