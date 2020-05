La UEFA garantiza que Champions League y Europa League acabarán en agosto

Aleksander Ceferin ha generado polémica con sendas entrevistas al Corriere dello Sport y BeIn en las que indicó que “hay un plan concreto para completar la temporada europea. Creo que la mayoría de las ligas podrán completar el campeonato”.

El mandatario de UEFA afirmó que “tenemos que esperar a que el comité ejecutivo confirme las fechas, pero puedo garantizar que las copas (Champions League y ) terminarán en agosto, siempre que no intervengan cataclismos” y señaló que “creo que al menos el 80% de los torneos terminarán en el campo”.

El presidente añadió que “aquellas que elijan no hacerlo tendrán que enfrentarse a rondas preliminares si quieren participar en las próximas competiciones de la UEFA”.

Esto hizo que UEFA reaccionara y lanzara un mensaje matizando las palabras del máximo dirigente indicando que “sobre las palabras sobre las ligas que han dado por concluido el campeonato (por ejemplo Francia) y necesitaran jugar ronda previas la próxima temporada, acorde a la lista actual. No ha mencionado o sugerido algún cambio sobre la lista de acceso a las competiciones UEFA”.

1/2 With regard to the way some quotes in an interview with beIN have been reported, UEFA wishes to make clear that President Čeferin said that clubs from leagues which were abandoned in this season would still need to be ready to play qualification rounds for next season...