La UEFA fija un plazo final a Infantino para responder a las preguntas polémicas

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) notificó a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) la necesidad de publicar documentos clave y de responder a todas las preguntas relativas a su gobernanza y a su proceso de toma de decisiones antes de la fecha límite del próximo 2 de noviembre.

En la reunión del Consejo de la FIFA del pasado jueves, el presidente Gianni Infantino se disculpó por su plan de vender los clubes participantes en el Mundial, pero no ofreció una explicación completa sobre cómo se elaboró la propuesta.

En la carta a la que tuvo acceso "BBC Sport", el secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis, afirmó que el organismo rector del fútbol mundial no abordó "una serie de preguntas fundamentales".

El comunicado señala: "Sigue habiendo otras preguntas sin respuesta, y no se ha facilitado la información ni la documentación solicitadas".

La carta incluía ocho páginas de preguntas que abarcan una serie de cuestiones, desde la inversión privada en el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) hasta el Premio de la Paz de la FIFA y la polémica sanción impuesta al delantero de Estados Unidos Folarin Balogun en el Mundial.

El comunicado prosigue: "La retirada de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, el reconocimiento de los errores y el anuncio de 'posibles reformas de gobernanza' no responden a cómo se tomaron las decisiones correspondientes ni a por qué el Consejo de la FIFA no participó en la fase oportuna".

Y continúa: "Toda negativa a divulgar información o documentos debe justificarse de forma individual, con una explicación clara de los motivos concretos en que se basa".

Y apunta: "Estas preguntas requieren respuestas ahora. No pueden aplazarse hasta la próxima reunión del Consejo de la FIFA, del mismo modo que las futuras reformas de gobernanza no pueden sustituir el escrutinio de las decisiones ya adoptadas ni la rendición de cuentas por ellas".

La UEFA no precisó qué medidas tiene previsto adoptar en caso de que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) no cumpla con la fecha límite.

Las preguntas se plantearon por primera vez a Infantino en el Consejo de la FIFA la semana pasada.

La presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, Debbie Hewitt —vicepresidenta de la FIFA—, declaró a continuación: "Si no responde a estas preguntas, no está capacitado para ser presidente de la FIFA".



