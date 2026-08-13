La UEFA está decidida a derrocar a Infantino: dos candidatos árabes para la presidencia de la FIFA

Informes periodísticos revelaron este jueves fuertes movimientos por parte de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) para introducir cambios en el liderazgo y la gobernanza de la Federación Internacional (FIFA), en medio de una escalada de las disputas con su presidente, Gianni Infantino.

La cadena talkSPORT informó de que altos responsables del fútbol europeo mantuvieron reuniones en Salzburgo (Austria), antes del partido de la Supercopa de Europa, disputado ayer miércoles (el Paris Saint-Germain venció al Aston Villa por 2-1).

Las reuniones se celebraron con la participación del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y del presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Europeos, Nasser Al-Khelaifi, junto al presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, con el fin de debatir la crisis de la FIFA y el futuro de su liderazgo.

Lee también

Álvarez se siente traicionado por Simeone y decide dar el paso por el Barcelona

Antes del inicio de LaLiga: nuevo ataque contra Vinicius Junior

Según el informe, Ceferin insistió durante las conversaciones, calificadas de positivas y constructivas, en la necesidad de cambiar el liderazgo y la gobernanza de la FIFA, con la UEFA firme en exigir responsabilidades a Infantino por el fracaso del proyecto FIFA Forward Enterprise, y sin aceptar ninguna opción inferior a su dimisión o a la retirada de su candidatura a las elecciones del próximo marzo.

La cadena talkSPORT señaló que Ceferin está dispuesto a liderar una iniciativa para retirar la confianza a Infantino, un procedimiento que necesita el apoyo de 43 federaciones miembro para activar una votación de emergencia, al considerarlo una opción más práctica que el boicot a las competiciones de la FIFA.

La UEFA estudia asimismo apoyar a candidatos que compitan con Infantino, entre los más destacados el presidente de la Concacaf, el canadiense Victor Montagliani, y el presidente de la Confederación Asiática, el bahreiní Salman bin Ibrahim Al Khalifa, mientras que el catarí Nasser Al-Khelaifi se considera una opción posible, aunque él afirmó estar satisfecho con su cargo actual como presidente del Paris Saint-Germain.

La UEFA no ha apoyado, hasta el momento, a ningún candidato de forma oficial o colectiva.

La Asociación de Clubes de Fútbol Europeos (EFC), que representa a más de 850 clubes, se considera un aliado clave de la UEFA en los movimientos actuales, con demandas de otorgar a los clubes un mayor papel en la gestión del fútbol mundial.

La postura de Motsepe

La presencia de Patrice Motsepe en la Supercopa de Europa fue llamativa, ya que las fuentes revelaron que su visita no fue únicamente para apoyar al árbitro africano somalí Omar Artan, sino que incluyó también debatir el futuro de Infantino.

Motsepe declaró a la cadena Sky que se debe dejar que las elecciones decidan el destino del presidente de la FIFA, sin declarar su apoyo directo a él: «Si queréis apartarlo, id a las elecciones. Dejad que las 211 federaciones miembro decidan».

El plazo final para presentar candidatura contra Infantino, fijado para el próximo 18 de noviembre, sigue siendo actualmente menos relevante que la posibilidad de activar antes una votación de moción de censura, mientras que Ceferin espera que Infantino se retire voluntariamente.

Las demandas de la UEFA, según el informe, no se limitan a la salida de Infantino, sino que se extienden a reestructurar el propio cargo de presidente de la FIFA, mediante el estudio de la idea de tener presidentes rotatorios para reducir los poderes del cargo, o de eliminar el título de presidente y sustituirlo por un presidente de consejo de administración, además del nombramiento de varios vicepresidentes para reforzar los controles y equilibrios.

La UEFA también quiere separar las ramas comercial, operativa y reguladora de la FIFA, frente a la intención de Infantino de fusionarlas bajo una filial semiprivatizada.