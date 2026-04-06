La UEFA enfrenta al Barcelona y al Atlético a su historial negativo

La Unión Europea de Fútbol (UEFA) ha anunciado el nombramiento del árbitro rumano Ștefan Kovács para dirigir el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que se disputará el próximo miércoles en el Camp Nou.

Kovács (41 años) es uno de los árbitros más destacados de la élite europea y cuenta con un historial que refleja la gran confianza que le otorga la UEFA.

Fue elegido para arbitrar la última final de la Liga de Campeones entre el Inter de Milán y el París Saint-Germain, convirtiéndose así en el primer árbitro en arbitrar las finales de las tres grandes competiciones de clubes europeos: la final de la Liga Europa de la UEFA de 2022 entre la Roma y el Feyenoord, la final de la Liga Europa de la temporada 2023-2024 entre el Atalanta y el Bayer Leverkusen, además de la final de la Liga de Campeones.

Además, Kovač ha arbitrado numerosos enfrentamientos tanto del Barcelona como del Atlético, pero ninguno de los dos equipos ha ganado en los partidos en los que Kovač ha sido el árbitro, ni en la Liga española ni en las competiciones continentales.

El diario español «Mundo Deportivo» señaló que el partido del miércoles será el séptimo de Kovač en la edición de esta temporada de la Liga de Campeones, ya que anteriormente ha arbitrado partidos de los rojiblancos, pero no ha arbitrado ningún encuentro anterior de los azulgranas en esta competición.

Leer más:

Un gol valioso tienta al Barcelona para compensar la posible marcha de Lewandowski

El Barcelona se ve obligado a paralizar sus movimientos hacia el «dúo del futuro»



El club madrileño es el equipo español al que Kovac ha arbitrado más partidos en España (cinco encuentros), en los que se han producido cuatro derrotas y un empate esta temporada.

En cuanto al Barcelona, este será el tercer partido que Kovac dirija contra el club catalán, que aún no ha saboreado la victoria bajo su mando.