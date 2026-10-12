La UEFA da una respuesta definitiva a una petición especial del PSV

El PSV ha inscrito a Mikkel Bro Hansen en la Champions League, según recoge Ril Elfrink de las palabras del entrenador Peter Bosz, que confirmó la noticia en su comparecencia ante los medios previa al duelo contra el RB Leipzig.

La semana pasada, Bosz ya dijo que esperaba poder inscribir a Bro Hansen en la millonaria competición, dado que Alassane Pléa ha sufrido una lesión grave y no volverá a jugar con el conjunto de Eindhoven este año.

El club presentó la solicitud ante la UEFA la semana pasada y ahora ha sido aprobada. El PSV vuelve así a contar con dos delanteros: Bro Hansen y Guus Til.

Sam Lammers sigue sin estar disponible para el equipo de Eindhoven, Pléa está gravemente lesionado y Ricardo Pepi también continúa con problemas físicos.

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Bro Hansen, de diecisiete años, aún no ha debutado con el PSV, pero ya ha jugado con el filial en la Keuken Kampioen Divisie.

Disputó dos partidos con el Jong PSV, uno de ellos como titular. No marcó ni dio ninguna asistencia.

Bro Hansen llegó el pasado verano procedente del Bodø/Glimt por tres millones de euros. El delantero danés está considerado un gran talento y tiene contrato en Eindhoven hasta mediados de 2029.