La UEFA arremete con dureza contra Gianni Infantino en un comunicado demoledor

La UEFA ha criticado con dureza a la FIFA tras la anulación de la tarjeta roja a Folarin Balogun.

El domingo por la noche, la FIFA anunció de forma inesperada que Balogun, expulsado en el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina (2-0), podría jugar los octavos de final contra Bélgica.

Según el periodista Ben Jacobs y The New York Times, esa decisión se debió a una llamada del presidente Donald Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

«La decisión del domingo de suspender, durante un periodo de prueba de un año, la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja al jugador Folarin Balogun traspasa todos los límites», comienza la UEFA.

«El fútbol, como cualquier deporte, se basa en normas que garantizan una competición justa y transparente. A veces las normas se interpretan, pero este no es el caso».

«La suspensión automática de al menos un partido tras una tarjeta roja no es facultad discrecional ni requiere decisión de una instancia competente. Es un principio establecido en el reglamento y no admite excepciones, sobre todo en pleno torneo, cuando otros jugadores en la misma situación ya cumplieron su sanción», añade la UEFA.

«Cuando quienes velan por las normas dejan de garantizar su seguridad, la integridad del juego se ve amenazada y se socava la credibilidad de una competición».

«Además, esta decisión crea un precedente para el torneo en curso, pues obligará a tratar casos similares de la misma manera, lo cual resulta perjudicial para la competición», concluye la UEFA.

«El fútbol es el deporte más querido del mundo porque es maravilloso y se juega en todas partes con las mismas reglas. Un torneo nunca es un caso aislado y, en un Mundial, puede tener consecuencias positivas o negativas para el deporte en su conjunto».

«Manifestamos nuestra incredulidad ante una decisión tan insólita, incomprensible e injusta».











