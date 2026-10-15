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UEFA Champions League Trophy(C)Getty Images
Abobakr El Mokadem
Traducido por

La UEFA anuncia al mejor jugador de la jornada de la Champions League

Galatasaray vs Barcelona
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B. Barcola
L. Yamal
H. Kane
N. Tresoldi
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La jornada registró una clara abundancia goleadora

La UEFA anunció este jueves al mejor jugador de la segunda jornada de la Champions League, cuyos partidos se disputaron el martes y el miércoles.

 La segunda jornada de la fase de liga de la Champions League concluyó ayer miércoles por la noche, con gran emoción y una clara abundancia de goles.

Y este jueves, la UEFA anunció que Bradley Barcola, estrella del Liverpool, que marcó un triplete ante el LASK ayer por la noche, recibió el premio al mejor jugador de la semana de la UEFA.

El premio fue merecido para el exjugador del Paris Saint-Germain, que tuvo un papel decisivo en la aplastante victoria del Liverpool por 6-3 en Austria.

En ese partido, el jugador, que llegó procedente del Paris Saint-Germain por 145 millones de euros, aprovechó la ocasión para anotar sus primeros goles con su nuevo club.

Nicolò Tresoldi (Club Brujas), que también marcó un triplete ante el Inter de Milán, quedó en segundo lugar.

 Harry Kane (Bayern Múnich), que anotó dos goles ante el Viking, se situó tercero, mientras que Lamine Yamal (Barcelona) fue cuarto tras dos asistencias ante el Galatasaray (1-4).



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