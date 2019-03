La UEFA aclara la excepción: ¿por qué el Barcelona definirá en el Camp Nou la eliminatoria con el Manchester United?

El Barcelona será local en el partido de vuelta de los cuartos de final de la contra el , pese a que en el sorteo de este viernes salió primero la bola de los españoles. Entonces, ¿por qué no se decide la eliminatoria en Old Trafford?

Si bien la bola de los catalanes apareció en primer lugar, la UEFA ha explicado por qué se hace esta excepción y por qué los culés jugarán en casa el segundo encuentro.

El máximo organismo continental aclaró que no puede haber dos partidos en Mánchester durante la misma semana, y el City también debería definir en casa su eliminatoria contra el porque su bola salió después que la de los Spurs.

En ese caso, el equipo de Pep Guardiola tienen ventaja sobre el Manchester United porque acabó mejor ubicado la temporada pasada en la Liga de Campeones. Por eso, los Citizens cerrarán la llave contra los dirigidos por Pochettino jugando en el Etihad Stadium.

