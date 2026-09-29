Tras un arranque perfecto que colocó a los Emiratos Árabes Unidos en lo más alto del Grupo 2, el croata Zlatko Dalić afronta una nueva prueba ante Qatar, en un duelo con cálculos particulares, después de que ambas selecciones aseguraran su plaza en semifinales antes de la última jornada de la fase de grupos.

Zlatko Dalić, seleccionador de los Emiratos Árabes Unidos, insistió en la importancia del enfrentamiento ante Qatar, previsto en el estadio Al Inma de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Yeda, correspondiente a la tercera jornada de la Copa del Golfo Arábigo «Gulf 27».

Los Emiratos Árabes Unidos encabezan el grupo con 6 puntos, con diferencia de goles sobre Qatar, después de marcar 7 goles y mantener su portería a cero durante las dos primeras jornadas, mientras que la selección catarí ha anotado 3 goles sin que su marco haya sido perforado.

Dalić afirmó durante la rueda de prensa: «La selección catarí es fuerte y participó en la fase final del Mundial 2026, por lo que enfrentarnos a ella será un reto especial, pero buscaremos lograr la victoria y encabezar el Grupo 2».

El seleccionador de los Emiratos Árabes Unidos añadió: «Ofrecimos un gran rendimiento ante Yemen y Baréin y marcamos siete goles. Disputamos un partido cada tres días, y eso provoca fatiga en los jugadores, pero intentaremos superarlo».









Y prosiguió: «Estoy disfrutando del trabajo dentro del sistema, y feliz por lo conseguido tras apenas diez días de trabajo. No me adelantaré a los acontecimientos en el Grupo 1, y seguiré el enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irak. Todas las selecciones participantes son fuertes y, al final, nos mediremos en semifinales con una selección que ya participó en el último Mundial».

Por su parte, Ali Saleh, jugador de la selección emiratí, aseguró que el objetivo, tras garantizar la clasificación, es mantener el liderato del grupo, subrayando que la ambición del equipo va más allá de simplemente alcanzar las semifinales.

Y declaró: «Toda selección aspira a ganar, pero como grupo buscamos lograr el pleno de puntos en nuestro grupo. Nuestro mayor objetivo es conquistar el título del torneo, y nos ayudaremos mutuamente en los entrenamientos y los partidos para alcanzar esa meta».