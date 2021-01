La U vive en un mundo paralelo: "Este equipo está para ir a pelear la Libertadores"

Pese a las notables urgencias por evitar la categoría, uno de los titulares aclara cuáles son los pensamientos del día a día en el CDA.

Camilo Moya explicó en la rueda de prensa del jueves que en Universidad de Chile la concentración de sus preocupaciones está puesta en la de 2021, una que creen poder disputar. Pese a lo anterior, el León necesita salir del fondo para evitar la promoción. Y depende de que Iquique, su próximo rival, no salga último en la tabla acumulada. Hoy, el Dragón es penúltimo, por lo que la urgencia es máxima.

"Tenemos un plantel de gente grande que nos ayuda mucho a nivel internacional. Para mí, quedó demostrado con Internacional (de Porto Alegre) que estamos para ir a pelear. Les hicimos un gran partido en el Nacional y también en Brasil. Yo creo que este equipo está para ir a pelear la Libertadores, uno siempre tiene que ser optimista y positivo en todo sentido", analizó el mediocampista.

El discurso del '13' laico -y seleccionado Sub 23- va más allá. Es más, en el encuentro con los periodistas niega que estén trabajando con el descenso atosigándolos, situación que es real tras cada resultado negativo. "Acá no se habla ni se piensa en un partido o bajar", lanzó. "Lo de la tabla ponderada y clasificar a una copa van de la mano, si ganamos, en la ponderada subimos. Lo único que quiere el plantel es sumar de a tres en los partidos que vienen, pensar en la Copa Libertadores para el próximo año, no se piensa en bajar", insistió.

Y pese a que el primer desafío es escapar del playout, Moya todavía no se dio por enterado: "En el plantel no pensamos en jugar un partido por quedarnos o no en Primera, hay muchas cosas que van de la mano y nosotros tenemos en mente sumar de a tres, últimamente hemos sumado pero no hemos podido sumar de a tres. En lo psicológico estamos bien, enfocados en que hay que sumar de atres y pensamos más en clasificar a una copa que en un partido definitorio".

Luego de recibir a Deportes , el calendario azul marca compromisos ante , , y en la recta final. Los dos últimos son sus rivales directos en las copas y la tabla de promedios, que tanto los apremia luego del 0-0 Superclásico, partido en el que le restó responsabilidad a Jimmy Martínez y Ángelo Henríquez por aquel gol perdido increíblemente: "Es muy fácil hablar a través de un televisor o ver una repetición miles de veces, pero hay que esta ahí en la jugada y ponerse en los zapatos del jugador. Creo yo que hablar lo hace cualquiera". En la U, al parecer, solo ven lo que quieren ver.