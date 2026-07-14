«La trampa vuelve a tenderse»... Una pesadilla que obliga al Barcelona a elaborar un plan de emergencia para el mercado de fichajes

Según un informe periodístico, el Barcelona se enfrenta a una nueva pesadilla que podría comenzar al final de la próxima temporada, lo que le obliga a elaborar un plan urgente durante el actual mercado de fichajes de verano y el próximo de invierno.

Según Marca, el club pidió un anticipo de 210 millones de euros para fichajes, pues el retraso en la reforma del Camp Nou redujo sus ingresos.

El dinero, procedente de futuros derechos de televisión, se destinará a fichajes.

Además, se espera que el club vuelva a quedar exento de la regla de traspasos 1:1 este verano.

Pese a que el club anunció hace días su regreso a esa norma tras años de ausencia.

Esto ha sido posible gracias al aumento previsto de ingresos y a una gestión deportiva sensata, con salidas y recortes salariales.

Sin embargo, se espera que esta mejora dure solo un año y que en el verano de 2025 el club vuelva a tener déficit.

La razón es que, durante la temporada 2027/28, el equipo no podrá jugar en el Camp Nou durante seis meses.

Deberá volver al estadio de Montjuïc, con menores ingresos.

Esta pérdida económica limitará de nuevo su capacidad de fichajes, pues volverá a incumplir la regla 1:1.

Por eso el Barcelona acelera los fichajes y debe cerrar todas las operaciones en dos ventanas (este verano y el próximo invierno), cuando en circunstancias normales las habría repartido en cuatro.

El club asume que puede tener exceso de jugadores el próximo verano, así que busca reforzar la plantilla cuanto antes.

De los 105 millones previstos, la mitad se usará este verano y la otra mitad, en el mercado de invierno.

Hasta ahora ha fichado a Gordon y está a punto de cerrar el fichaje de Ademi, además de la posible llegada de Julián Álvarez u otro delantero similar y la finalización del fichaje de João Cancelo.