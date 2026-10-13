"La tragedia de una muerte" aparta a la estrella del Atlético de Madrid del duelo ante el Manchester United

El Atlético de Madrid decidió prescindir de su estrella para el partido ante el Manchester United, previsto para esta noche, en la Liga de Campeones.

El Atlético de Madrid anunció este martes el fallecimiento de Ana Merodio Borja, madre de Koke, capitán del primer equipo, y de Borja Resurrección, entrenador asistente del equipo juvenil sub-19.

El club madrileño expresó su apoyo a su capitán en estos momentos tan difíciles, con la tristeza extendida por todo el Atlético de Madrid.

En homenaje a la memoria de la madre de Koke, esta noche se guardará un minuto de silencio antes del inicio del partido.

El portal "Foot Mercato" señaló que, afectado por esta terrible pérdida, Koke no disputará el partido de esta noche contra el Manchester United en el estadio Wanda Metropolitano.

El jugador de 34 años, considerado todo un emblema del Atlético de Madrid, cuenta con el apoyo de sus compañeros de equipo, del cuerpo técnico y de la afición durante este periodo tan duro. Y más allá de la importancia deportiva de este encuentro europeo, lo cierto es que las emociones estarán a flor de piel en las gradas del estadio del Atlético de Madrid.