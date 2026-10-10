El Fulham, con su entrenador Álvaro Arbeloa, siguió hundiéndose en los puestos de descenso tras su derrota agónica ante el anfitrión Ipswich Town por 1-2 la noche del sábado, en la sexta jornada de la Premier League.

Ryan Sessegnon adelantó al Fulham en el minuto 55, pero el Ipswich Town respondió con dos goles de Abdul Ouattara y Dara O'Shea, en los minutos 88 y 90+2.

El Ipswich Town elevó su cuenta a 9 puntos en el noveno puesto, mientras que el Fulham se mantuvo en la cola de la clasificación con tan solo dos puntos.

El diario As señaló que Arbeloa estuvo cerca de lograr su primera victoria en la Premier League, un triunfo que su equipo mereció durante tres cuartas partes del partido, pero que dejó escapar en apenas unos instantes.

Ouattara logró darle la vuelta al marcador a favor del Ipswich con un golazo, antes de que O'Shea añadiera el segundo tanto, borrando el efecto del bonito gol que había marcado Ryan Sessegnon.

As continuó: «Es una tragedia descomunal para Arbeloa y el Fulham, que sigue sin poder lograr la victoria en la Premier League y continúa hundiéndose en los puestos de descenso».

El magnífico gol que marcó Ryan Sessegnon desde fuera del área reflejó la clara superioridad del Fulham sobre el Ipswich durante la mayor parte del encuentro. El Ipswich Town no reaccionó hasta los últimos minutos, cuando sintió que todo estaba perdido, y encerró a los jugadores del entrenador Arbeloa en su propio campo.

El asedio se mantuvo con insistencia, pero sin orden, hasta que Ouattara consiguió derribar el frágil muro que había levantado Arbeloa, echando por tierra todo lo bueno que había hecho el Fulham hasta ese momento, en una escena que resume la incapacidad del equipo para ganar, incluso cuando su rendimiento es mejor que el de su rival.

Bassey, Iwobi, King y Berge formaron la columna vertebral a través de la cual el Fulham dirigió el juego e impuso su dominio sobre el Ipswich, que fue incapaz, durante largos tramos del partido, de disputarle la posesión del balón al conjunto londinense.

Gracias a su mejor colocación sobre el terreno de juego, a su capacidad para ocupar los espacios de manera más eficaz y a su comprensión perfecta de cómo hacer daño a su rival, el Fulham siguió desperdiciando las ocasiones que generó, hasta que apareció Sessegnon poco después del inicio de la segunda mitad.

Ningún jugador falló más ocasiones que Gonzalo García, considerado el único jugador español que ha sido titular con Arbeloa hasta ahora. El exdelantero del Real Madrid sigue padeciendo una sequía goleadora, pues solo ha podido celebrar un gol en la Premier League, y fue ante el Chelsea en la jornada inaugural.

Gonzalo compensa su falta de eficacia ante la portería con trabajo duro, presión y desmarques que permiten a sus compañeros aprovechar los espacios.



