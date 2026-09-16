La tormenta marroquí inflige al Al Nassr la peor derrota de su historia

El Al-Nassr sufrió una abultada derrota ante su anfitrión, el Al-Ain emiratí, tras caer por cuatro goles a cero la noche de ayer martes en el estadio Hazza bin Zayed, en el inicio de su recorrido dentro del grupo Oeste de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

Según el diario saudí Al-Riyadiya, la derrota representa la mayor de la historia del Al-Nassr en sus participaciones en el torneo desde su creación en 2003, después de igualar el peor resultado que había sufrido el equipo anteriormente en la competición, que también terminó con un cuatro a cero.

Hossein Rahimi abrió el marcador a favor del Al-Ain en el minuto 25, antes de que el propio jugador volviera a anotar el segundo tanto en el minuto 63, y celebrara ambos goles junto a su hermano mayor Sofiane Rahimi, con quien compartió el liderazgo de la línea ofensiva del equipo emiratí.

La superioridad del Al-Ain no se detuvo ahí, ya que Sofiane Rahimi añadió el tercer gol en el minuto 72, antes de que el delantero griego suplente Giorgos Giakoumakis cerrara el cuatro a cero de los locales en el minuto 85.

Con este resultado, el Al-Nassr revivió el recuerdo de la peor derrota de la historia de sus participaciones en el torneo, la que sufrió ante el Al-Duhail catarí, que por aquel entonces llevaba el nombre de "Lekhwiya", durante la fase de grupos de la edición de 2016.

La competición llevaba el nombre de Liga de Campeones de Asia antes de entrar en la era de "la Élite" a partir de la temporada 2024-2025, de modo que la derrota del Al-Nassr ante el Al-Ain es la mayor que ha sufrido en el torneo bajo ambas denominaciones.

Asimismo, el equipo de la capital encajó su segunda derrota bajo la dirección de su entrenador australiano Ange Postecoglou, después de que la primera fuera ante el Al-Ittihad por 2-1, en el marco de la Liga Roshn saudí.

El Al-Nassr busca el desquite en la segunda jornada, cuando reciba al Navbahor uzbeko en Riad, mientras que el Al-Ain visitará al Al-Quwa Al-Jawiya iraquí.

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