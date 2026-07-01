La tinta se ha secado... Una publicación enigmática de un jugador marginado tras la debacle de Alemania

La prensa alemana sigue analizando la eliminación del Mundial 2026. Ahora, «Bild» se centra en un jugador descartado por Julian Nagelsmann.

Said Al-Mulla, estrella de 19 años del Colonia, publicó un mensaje enigmático en TikTok un día después de la eliminación alemana en dieciseisavos ante Paraguay.

El mensaje alimentó rumores en las redes sobre un posible dardo al seleccionador Julian Nagelsmann.

Según Bild, el jugador —no convocado al Mundial— publicó varias fotos para sus casi 59 000 seguidores, entre ellas una con la camiseta de la sub-21. «¿Mereció la pena?», con un emoji pensativo.

El clip incluía un fragmento de una entrevista al fallecido rapero Shatar, con el siguiente diálogo: «¿Mereció la pena?... ¿Qué?... Hermano, nuestras vidas están escritas. No existe eso de que algo merezca la pena o no. La pluma se ha dejado a un lado y la tinta se ha secado. ¿Quieres decir que era el destino?... Por supuesto, hermano. Así es la vida. No hay nada que merezca la pena o no».

Nagelsmann lo convocó por primera vez en noviembre, pero el jugador aún no ha debutado con la absoluta y quedó fuera de la lista de 26 para el Mundial 2026.

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