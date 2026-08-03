La tierra tiembla en el Camp Nou: ¡el Barcelona, «incapaz» de presentar una oferta por Torres!

El FC Barcelona afronta un verdadero dilema respecto al futuro de su estrella Ferran Torres, campeón del Mundial 2026 con España, que entra en el último año de su contrato con el club catalán sin haber alcanzado un acuerdo para la renovación, en un momento en el que crecen las noticias sobre un interés parisino serio en fichar al delantero.

El periodista Nil Solà reveló en el programa "El Larguero" que la directiva del Barcelona tiene la intención de aplazar la renovación del contrato de Torres hasta el próximo mes de septiembre, tras el arranque de la temporada de LaLiga, en cumplimiento de las reglas del fair play financiero que limitan los movimientos del club en el mercado de fichajes.

Las cuestiones económicas complican la situación del Barcelona, ya que el club debe abonar 8 millones de euros al Manchester City, exequipo del jugador, además de aumentar el salario de Torres en el nuevo contrato, lo que hace imposible presentar una oferta oficial en estos momentos debido a las restricciones financieras.

Torres, que se incorporó al Barcelona procedente del Manchester City por 55 millones de euros, representa la piedra angular de la línea ofensiva blaugrana, especialmente tras la marcha del polaco Robert Lewandowski, lo que convertiría su pérdida en un golpe muy duro para el club tanto en lo deportivo como en lo económico.

Las acciones del delantero valenciano se dispararon notablemente tras su brillante actuación en el Mundial 2026, donde condujo a España a conquistar el segundo título de su historia, convirtiéndose en uno de los delanteros más solicitados de Europa, lo que abrió la puerta a ofertas tentadoras de grandes clubes.

En este contexto, el nombre del París Saint-Germain destaca como el candidato más firme para arrebatar a Torres al Barcelona, ya que el técnico Luis Enrique, que ya dirigió al jugador en la selección española, busca reforzar su línea ofensiva con una estrella que goza de una versatilidad excepcional y de la capacidad de jugar en varias posiciones.

Sin embargo, fuentes de la emisora "Cadena SER" confirmaron que el París Saint-Germain no ha presentado ninguna oferta oficial al Barcelona hasta el momento, pese al claro interés por parte parisina, mientras el club catalán insiste en no vender a su jugador a precio de saldo.

Los informes apuntan a que el Barcelona desea renovar el contrato de Torres y mejorar sus condiciones económicas, pero sin ofrecerle un contrato de gran estrella, ya que el jugador recibirá una compensación económica acorde con su estatus como jugador titular del equipo, y no al nivel de las grandes estrellas.

Con la entrada de Torres en el último año de su contrato, ya podrá negociar como agente libre con cualquier otro club a partir de enero de 2027, lo que coloca al Barcelona ante una carrera contrarreloj para resolver la situación antes de que sea demasiado tarde.

La próxima temporada será la sexta de Torres con el conjunto blaugrana, en una trayectoria que ha vivido numerosos altibajos, pero el último Mundial lo devolvió con fuerza al foco de atención, convirtiéndolo en uno de los asuntos más candentes del actual mercado de fichajes estival.