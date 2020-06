La Tercera División no quiere jugar

Los directivos de esta categoría no quieren que se desarrolle el Apertura 2020.

Los directivos de la Tercera División de fútbol de El Salvador han solicitado a la FESFUT no jugar el próximo torneo Apertura 2020, ya que no podrán cumplir el protocolo de salud establecido, a raíz de la pandemia del coronavirus.



Walter Reyes presidente de esa liga informó: “Como directorio de la Tercera División, hicimos la consulta a nivel de presidentes; preguntamos quiénes estaban de acuerdo en participar en el próximo torneo Apertura 2020, de la campaña 2021-21 y 27 equipos no están de acuerdo, no están en disposición de jugar, por eso, no quedó más que informar al comité ejecutivo de la FESFUT”.



Y agregó: “Son 27 equipos los que no están de acuerdo en jugar, nos reunimos con Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, le manifestamos la situación, esto no es que la FESFUT nos lo haya solicitado, es petición de los presidentes. Enviamos nota y ellos la analizarán en reunión del comité ejecutivo”.