La temporada del Barcelona: volver a empezar

El curso blaugrana deja al club, de nuevo, en la casilla de salida. Joan Laporta tiene que replantear el futuro más próximo: entrenador y jugadores

Ronald Koeman tiene razón cuando dice que todos en Barcelona hubieran firmado ganar la Copa del Rey y llegar al final de LaLiga con opciones de levantar el título después del 2-8 ante el Bayern en el mes de agosto del año pasado. Sin duda. Pero en el deporte, como en la vida, los resultados a veces no definen el estado anímico de las personas y de los grupos. Las sensaciones ayudan a precisar si esos resultados han sido positivos o negativos y, en el caso del Barça, las sensaciones a final de temporada no dejan un buen sabor de boca. Solo hace falta ver las caras de los futbolistas y del mismo entrenador al terminar la última jornada para saber que la temporada ha dejado, de nuevo, tocados a varios jugadores de un equipo que se ilusionó con la posibilidad de ganar el campeonato pero que acabó hundiéndose por sus propios errores.

El entrenador insiste ahora en comentar que la plantilla no es completa y la compara con la del campeón, el Atlético de Madrid . Y vuelve a tener razón. Koeman considera imprescindible disponer de tres tipos de futbolistas: los jóvenes, los de media edad con cierta experiencia y los veteranos. El Barça tiene a diez jugadores mayores de 29 años y a doce menores de 25. La franja que se mueve entre 25 y 29 años, que sería la de los profesionales todavía jóvenes pero con cierta experiencia en la competición, es la que tiene menos representantes. Concretamente dos: solo Clément Lenglet (26) y Samuel Umtiti (28). El conjunto blaugrana ha competido esta temporada con muchachos casi novatos y con veteranos con centenares de partidos a sus espaldas , la consecuencia de una mala planificación por parte de los dirigentes que dimitieron en octubre pasado.

Josep Maria Bartomeu y su junta directiva construyeron el Barça de Koeman para levantar uno de los peores periodos de las últimas décadas en el club. El 2020 fue un año para olvidar . El Barçagate, el fracaso de Quique Setién, el 2-8 ante el Bayern, el burofax de Messi, la despedida traumática de Luis Suárez, la quiebra económica y una moción de censura que acabó con la dimisión de la junta justo al inicio del proyecto Koeman. Ficharon al entrenador, al que consideraron uno de los herederos de Johan Cruyff, pero no tuvieron tiempo de trabajar y edificar su época. Koeman se quedó solo, con una junta gestora que no tenía capacidad de movimiento, y terminó la temporada con un nuevo presidente con quién ha demostrado no tener ‘feeling’.

El equipo, como el club, fue una montaña rusa sin control. El inicio tuvo momentos de todo, con puntos perdidos difíciles de explicar ante el Cádiz, el Alavés o el Eibar , con lesiones importantes en defensa como la de Gerard Piqué o con la grave e inoportuna ruptura de menisco de Ansu Fati , la gran esperanza culé; pero también nos dejó la irrupción de centrales como Óscar Mingueza y Ronald Araujo y el nacimiento de una nueva relación futbolística que promete grandes alegrías: Pedri-Messi . En la parte central de la temporada, el equipo creció exponencialmente. Con el 3-5-2 como dibujo se asentaron Araujo, Mingueza y Pedri, De Jong recuperó su trascendencia en tres cuartos de campo, Dembélé tuvo su pico de buen rendimiento y Messi volvió a entenderse con su socio principal, un Jordi Alba que seguía siendo imprescindible. En ese período, el Barça levantó la Copa del Rey sobresaliendo en juego , fue capaz de definir partidos en el último instante y recortó once puntos al Atlético de Madrid llegando al tramo final de temporada con opciones reales de ganar LaLiga.

Pero ahí se volvió al punto de partida. Inexplicablemente, al Barcelona se le apagó la luz en el peor momento. El equipo se fundió, el entrenador tomó decisiones equivocadas y el conjunto se impregnó de una dinámica que empezó a caer en el Clásico de Valdebebas. El Barça sufrió un baño de realidad y el equipo bajó los brazos. Se frustró antes de tiempo. Con la posibilidad de ponerse líder, dependiendo de sí mismo para ganar el título, se dejó remontar en casa incomprensiblemente ante el Granada, el punto de inflexión que fulminó las sonrisas. Todo lo ganado y construido entre diciembre y marzo se derrumbó en el último mes del curso. Las buenas sensaciones de media temporada terminaron en un retorno al pasado, en una vuelta atrás para empezar de cero. Este curso ha sido un primer paso para jugadores como Araujo, Mingueza, Pedri o el mismo Frenkie de Jong, pero el Barça necesita un nuevo período de reflexión y una sacudida de verdad. Joan Laporta debe coger la sartén por el mango y empezar a tomar decisiones. “El ciclo se ha acabado”, dijo el presidente. Toca revolución.