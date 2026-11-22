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La nueva lesión de Antonio Vergara ha preocupado al cuerpo técnico del Nápoles después de que el jugador tuviera que abandonar el partido ante el Torino por un problema muscular, justo cuando el equipo se prepara para una dura prueba ante el Manchester City en la Liga de Campeones. Massimiliano Allegri ofreció una posible explicación a las reiteradas lesiones del joven futbolista.

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Vergara se lesionó durante la victoria del Nápoles por 1-0 ante el Torino el sábado por la noche. El jugador, de 23 años, se mostró muy afectado al abandonar el terreno de juego y no pudo contener las lágrimas, mientras su compañero Matteo Politano trataba de consolarlo en su salida.

"Se ha lesionado y no sé cuánto tiempo lo vamos a perder", declaró Allegri en la rueda de prensa posterior al partido, lamentando lo ocurrido al futbolista, que sufre un nuevo contratiempo después de una lesión anterior en un músculo de la pierna que lo apartó del equipo durante cuatro partidos.

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El técnico del Nápoles añadió: "Es una verdadera lástima, estaba muy abatido. Creo que la lesión puede estar relacionada con lo que está viviendo: este año asume responsabilidades distintas, tanto con la selección como por una mayor presión mental. A veces estas lesiones también se deben a este tipo de cosas".

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Vergara ha disputado 10 partidos con el Nápoles en todas las competiciones esta temporada, en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia, pero las lesiones han empezado a frenar su participación, ya que se perdió cuatro encuentros anteriores por un problema en la pantorrilla. La nueva lesión afecta a un músculo flexor del muslo izquierdo, y el diario "Il Mattino" informó de que sigue sin estar claro si el jugador volverá a jugar con el Nápoles durante 2026, lo que abre la puerta a que su temporada con el equipo termine antes de final de año, sin que haya una confirmación definitiva sobre el tiempo de baja, según recoge Yahoo Sports.

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El duelo ante el City y la verdadera batalla del Nápoles por la clasificación

Más allá de la lesión de Vergara, Allegri habló del próximo partido ante el Manchester City, previsto para el martes, al que calificó de encuentro importante y de gran nivel, aunque al mismo tiempo insistió en la necesidad de asumir la realidad de la situación del Nápoles en la fase de liga de la Liga de Campeones y de no sobrestimar la influencia de este duelo en sus opciones de clasificación.

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"Es un partido muy importante, un gran duelo que es precioso disputar", afirmó Allegri, antes de explicar que las cuentas de la clasificación no se decidirán necesariamente ante el conjunto inglés, ya que hay otros partidos que, en su opinión, representan la verdadera batalla para sellar el pase.

Y añadió: "Tenemos que ser realistas: nuestro camino en la Liga de Campeones se decidirá ante el Brujas, el Sabah y el Viking. Teníamos que ganar al Bodø y lo hicimos. El partido del martes será importante y muy difícil, pero tenemos que poner en orden nuestra situación en la liga, y además el duelo contra el Brujas en nuestro estadio será decisivo".

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