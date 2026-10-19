La televisión del Real Madrid tras la polémica arbitral: jugamos en la liga corrupta de "Barcelona-Tebas-Negreira"

El canal de televisión del Real Madrid lanzó un nuevo ataque contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, y contra el Barcelona, tras el gran revuelo arbitral que acompañó al partido del conjunto blanco frente al Sevilla el pasado domingo.

El Real Madrid logró una emocionante victoria sobre el Sevilla por 4-1, la tarde del domingo, en el estadio Santiago Bernabéu, en la novena jornada de LaLiga.

El canal del Real Madrid expresó su descontento con la realización televisiva al afirmar: "Durante el partido no se mostró la pancarta que expresaba el enfado contra Tebas. Fue Tebas mismo quien lo censuró. Él es quien decide lo que se emite y quien dicta a los comentaristas lo que pueden decir y lo que no".

Y continuó: "A Tebas no le interesa que el canal del Real Madrid muestre las imágenes que no se emitieron durante los partidos. Las quejas de la afición del Bernabéu eran más importantes que los goles. Nosotros no manipulamos las imágenes arbitrales. Hay manipulación en la competición".

El canal prosiguió: "Existe una tendencia a perjudicar al Real Madrid, como vimos en el partido entre el Betis y el Barcelona. Están intentando desviar la atención de ese encuentro".

Y añadió: "El Real Madrid juega en la liga corrupta de Barcelona-Tebas-Negreira. Un gran partido del Real Madrid, pero solo quieren hablar de otras cosas. Los comentaristas intentan hablar de otra cosa".

Y completó: "Ocho preguntas sobre Güler y ni una sola sobre lo que pasó ante el Elche. El Sevilla no protestó por el codazo de Rodri (ante el Betis). ¿Por qué el Sevilla no protestó el día del partido del Barcelona?".

Y agregó: "¿Por qué guardaron silencio sobre el partido cuando se les dirigieron las críticas? ¿Han orquestado un gran fraude? Quizá sepan lo que está pasando. Es un caso de estudio sobre cómo dirigen los acontecimientos".

Y continuó: "Se quejan del arbitraje, pero guardan silencio sobre el partido del Barcelona; la diferencia en su análisis de los partidos es llamativa. Quieren desviar la atención de los cuatro goles que recibieron".

El canal del Real Madrid concluyó: "Por cierto, antes hubo una falta sobre Güler (en la jugada polémica). Hay que denunciar el hecho de que, después de un partido tan bueno como este, quieran hablar de otra cosa. Pitan un penalti dudoso para que no protestemos cuando el partido ya estaba resuelto. No lo habrían pitado si el resultado hubiera sido 0-0".