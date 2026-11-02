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La posición comercial del Real Madrid en Asia ha sufrido un duro golpe, mientras la televisión estatal china sigue negándose a retransmitir los partidos del club. El bloqueo de las retransmisiones llega tras la gran polémica en torno a Kylian Mbappe y sus controvertidos comentarios sobre el exlíder chino Mao Zedong.

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Los comentarios de Mbappe provocan un apagón televisivo

La relación deportiva entre España y China sigue sometida a una enorme tensión después de que la cadena estatal china CCTV decidiera no retransmitir la reciente victoria del Real Madrid por 3-0 ante el Racing Santander. Pese a que Mbappe marcó en ese partido, los aficionados de toda China no pudieron verlo en los dos principales canales deportivos estatales del país.

La polémica se remonta a un vídeo grabado en abril que salió a la luz recientemente y en el que se ve al exjugador del PSG riéndose de un meme que superponía su rostro a una imagen de Mao. Mbappe describió la imagen como la de «un tipo» que creía que era un «dictador chino», y desató sin querer una tormenta geopolítica.

Aunque plataformas de streaming como Migu han seguido ofreciendo algunos partidos de la máxima categoría española, incluida la reciente goleada del Barcelona por 6-1 al Alaves, el encuentro del Real Madrid brilló por su ausencia en la programación. Este apagón selectivo apunta a que el malestar se dirige específicamente contra el Real Madrid y su figura principal.

Las disculpas no logran restablecer las relaciones con China

Tras las primeras críticas, Mbappe presentó una disculpa formal por unos comentarios que calificó de «desacertados», mientras que tanto el Real Madrid como La Liga emitieron comunicados en los que expresaron su profundo pesar por el incidente. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China tomó nota de estos gestos y afirmó que se tomaba en serio el arrepentimiento del jugador. Sin embargo, ese gesto de acercamiento diplomático aún no ha desembocado en el restablecimiento de los derechos de retransmisión en la televisión pública.

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China Media Group había insistido anteriormente en que las disculpas de las tres partes, el jugador, el club y la liga, eran un requisito indispensable para avanzar hacia una solución. Aunque técnicamente se cumplieron esas condiciones, la continua ausencia del Real Madrid en las pantallas de CCTV indica que el camino para recuperar por completo su posición será largo y difícil.

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Impacto económico y comercial para Mbappe

Más allá del apagón televisivo, el coste personal para Mbappe ha sido considerable. Varias importantes marcas chinas se apresuraron a rescindir lucrativos contratos de patrocinio con el delantero en cuanto el vídeo empezó a difundirse. Además, se ha restringido su presencia en las redes sociales chinas: su cuenta en la popular plataforma Rednote ha sido silenciada por infringir las normas de la comunidad. Esta pérdida de presencia digital dificulta considerablemente su capacidad para conectar con una de las mayores aficiones del mundo.

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, y la directiva del club han intentado dejar atrás esta distracción. Según diversas informaciones, consideran que ya se han tomado las medidas necesarias para subsanar el error. Sin embargo, al departamento comercial del club le preocuparán las consecuencias a largo plazo de no aparecer en la televisión estatal china. En un mercado en el que la Premier League y la Bundesliga también compiten por la atención de los espectadores, una ausencia prolongada podría otorgar una ventaja considerable a los rivales europeos del Madrid.

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Antecedentes de disputas deportivas en China

Esta dista mucho de ser la primera vez que una entidad deportiva internacional sufre un apagón total en China por cuestiones políticas delicadas. La NBA vio cómo se rompían sus vínculos con el país durante varios años después de que Daryl Morey, entonces director general de los Houston Rockets, publicara un tuit en apoyo de los manifestantes de Hong Kong.

Para La Liga, también hay mucho en juego. La competición lleva años reforzando su presencia en Asia y programando partidos en horarios más tempranos específicamente para atender a los aficionados de China y las regiones vecinas. Dado que Mao Zedong sigue siendo una figura muy venerada y sensible en la cultura china, cualquier falta de respeto percibida se toma con la máxima seriedad.