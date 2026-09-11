La tarjeta negra aparece por primera vez en Europa: ¿cuál es su función?

La tarjeta negra ha llegado al fútbol, después de que la Federación Rumana decidiera imponer una nueva norma, con el objetivo de reducir el comportamiento inapropiado de los padres y los espectadores durante los partidos de las categorías inferiores.

La Federación Rumana de Fútbol anunció este viernes la aplicación de un nuevo reglamento que incluye el uso de la tarjeta negra, para sancionar los comportamientos ofensivos e inapropiados en el fútbol formativo, en un paso que busca proteger a los niños de las presiones y los excesos a los que pueden verse sometidos desde las gradas, según informó el diario catalán "Sport".

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Esta medida constituye un paso pionero en el mundo del deporte, ya que la Federación afirmó: "El fútbol debe seguir siendo un juego, un espacio de alegría y de crecimiento sano para los niños. La Federación Rumana, a través de la plataforma BRAVO, continúa sus esfuerzos para combatir una de las situaciones más dolorosas del fútbol base: el acoso y la presión que ejercen los padres y los espectadores desde las gradas".

La Federación aclaró, en un comunicado, que el nuevo reglamento fue aprobado "el 11 de septiembre por el comité de emergencia" y que está "incluido originalmente en el sistema de competiciones de niños y jóvenes".

La nueva medida disciplinaria se aplica a las categorías de edad de 7 a 16 años, partiendo del principio de que "los niños no deben ser víctimas de las ambiciones, las presiones o las frustraciones de los adultos en las gradas".

La importancia de la tarjeta negra radica en que significa la suspensión definitiva del partido, ya que la Federación aclaró: "La tarjeta negra es la señal visual con la que el árbitro anuncia, sin ninguna ambigüedad, que el partido ha quedado definitivamente suspendido debido a un comportamiento inapropiado de los espectadores o los padres. El comportamiento ofensivo no solo afecta al desarrollo del encuentro, sino que puede tener consecuencias directas sobre los niños y sobre todo el equipo".

El protocolo a seguir

El árbitro es el responsable de determinar si el comportamiento de los padres y los espectadores es adecuado a la naturaleza de un partido de categorías inferiores, con la ayuda del cuarto árbitro, si lo hay, o de cualquier otro responsable del partido.

Antes de llegar a la tarjeta negra, el tratamiento del comportamiento ofensivo pasa por varias fases, que comienzan con una primera advertencia y pueden llegar a la suspensión temporal del partido durante 10 minutos.

En caso de que el árbitro detecte un comportamiento inapropiado, pide primero a los entrenadores que se dirijan al público, al mismo tiempo que se emite una advertencia por megafonía. Y si el comportamiento continúa, el partido se suspende temporalmente y se pide a ambos equipos que se dirijan a los vestuarios.

Y si el comportamiento se repite tras la reanudación del juego, se muestra la tarjeta negra en la tercera advertencia, ya que el protocolo establece que "si el comportamiento ofensivo continúa tras la reanudación del juego, el árbitro pita para dar por finalizado el partido. El partido queda definitivamente suspendido y no puede reanudarse".

La Federación añadió: "El árbitro muestra la tarjeta negra como señal visual de la decisión de suspensión definitiva. Es una señal de que se ha traspasado el límite. Si las medidas correctoras no logran detener el comportamiento ofensivo, el partido no puede continuar, y el árbitro muestra la tarjeta negra para dar por finalizado el encuentro de forma oficial y visible".

Los comportamientos a los que se dirige el reglamento incluyen las ofensas verbales, entre ellas los insultos y las reprimendas, además de golpear o empujar a los hijos, así como insultar, golpear o empujar a los miembros del cuerpo técnico del propio equipo.

Las sanciones también incluyen insultar, golpear o empujar a los jugadores del equipo rival o a los miembros de su cuerpo técnico, el enfrentamiento continuo o insultar, golpear o empujar a los árbitros y a los responsables del partido, además de entrar en conflictos verbales o físicos con otros padres o espectadores.

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