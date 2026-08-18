A pesar de los fichajes que han inyectado seis nombres de peso en todas las líneas del Real Madrid, la realidad impactante sigue en pie: el talento por sí solo no gana títulos. Porque mientras el conjunto blanco dispone de una plantilla capaz, en teoría, de arrasar con todo, hay un eslabón perdido que amenaza con derrumbarlo todo.

Así presentó el periodista español Álvaro Benito una lectura analítica del futuro del Real Madrid, subrayando que el verdadero desafío para José Mourinho no tiene tanto que ver con los nombres como con la reconstrucción de la personalidad del equipo.

La revolución del mercado y el reto del vestuario

El Real Madrid entró en el mercado de fichajes con una fuerza sin precedentes y reforzó sus filas en todas las líneas con seis operaciones de una sola vez. En defensa, el equipo incorporó al trío formado por Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella; en el centro del campo atrajo al portugués Bernardo Silva, mientras que reforzó su ataque con la prometedora dupla de Carlos Espí y Yan Diomandé.

El club reveló su intento de fichar a Rodri, quien finalmente prefirió marcharse al Barcelona, mientras que el nombre de Martín Zubimendi volvió a aparecer en la mesa de negociaciones sin una resolución definitiva hasta el momento.

Pero el nombre más destacado en la revolución de Madrid sigue siendo José Mourinho, el hombre al que se le ha encomendado la tarea de devolver la vitalidad y recuperar el espíritu competitivo de un equipo que parecía haber perdido su identidad.

La misión de Mourinho: orden y sacrificio

Benito considera, durante su participación en el programa «El Larguero», que el mayor reto para el técnico portugués no es solo de índole técnica, sino psicológica y de gestión en primer lugar, y dijo: «Tiene que centrarse en el orden y el sacrificio, en defensa y en ataque. Hablamos de un plan básico y de un compromiso total de los jugadores con él. Esa es la principal misión de Mourinho: convencer a la gente de lo que hace falta para competir hoy en día».

Señaló una paradoja evidente en el rendimiento de las estrellas del equipo, ya que jugadores como Jude Bellingham y Kylian Mbappé brillaron con fuerza con sus selecciones nacionales durante el Mundial, pero no ofrecieron el mismo nivel colectivo al regresar a la camiseta del Real Madrid.

Y Benito añadió con un tono tajante: «Si el equipo sigue jugando de esta manera, su recorrido se acabará. El Real Madrid tiene un equipo capaz de competir por todo esta temporada, pero con una sola condición: que cumpla con las exigencias que impondrá Mourinho».

Advirtió sobre la repetición del escenario de las dos últimas temporadas: «Si se repite el mismo error tres años seguidos, y si vemos en la jornada diez a un equipo relajado sin balón, dominado por cierto grado de caos y con ausencia de cualquier plan en la construcción de los ataques o la organización de la presión, el resultado está sentenciado».

La lección del Paris Saint-Germain

Benito citó el modelo del Paris Saint-Germain como un ejemplo a seguir, y explicó: «Miren al Paris Saint-Germain, han derribado todos los mitos del fútbol. Han hecho añicos la idea de la necesidad de un pivote defensivo tradicional».

Y prosiguió: «Tienen jugadores jóvenes como Fabián, Kvaratskhelia, Doué y Dembélé, y dos laterales que se proyectan constantemente hacia delante. Este equipo es como una máquina cuando se trata de defender y atacar. Desmiente cualquier idea preconcebida sobre cómo debe ser un equipo. Aquí, todos tienen que dar lo mejor de sí mismos».

Cerró su análisis con un mensaje directo al vestuario merengue: «Todos deben estar acompasados, y cada jugador debe saber quién es el responsable de ensanchar el campo en ataque y quién es el responsable de asegurar la profundidad defensiva; los pases deben ser rápidos y precisos, y el equipo debe estar bien posicionado al construir los ataques. No debe tratarse simplemente de pasar el balón al azar para ver quién crea y quién tiene talento. Eso no basta para competir con los mejores».