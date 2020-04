¿La suegra lo mandó al frente? Contó cómo Paulo Dybala burla a Ova Sabatini con chistes en contra de River

En su programa de espectáculos, le preguntaron a Catherine Fulop, suegra de la estrella de la Juventus, cuál era el peor defecto del futbolista.

La familia de Oriana Sabatini, novia de Paulo Dybala, es una de las más famosas de la . En este caso le tocó dar una entrevista a la suegra del futbolista para un portal de espectáculos, donde le preguntaron cuál era el peor defecto del cordobés y soltó una anécdota trementamente futbolera que no pudimos pasar por alto.

En su programa Tardes Bellas, Catherine Fulop, reveló que el Diez de la Vecchia Signora vive chicaneando a su suegro por fútbol. "Lo que no me gusta es cuando lo empieza a cargar a Ova con el fútbol. Se ponen en rivales. Ova se calienta. ¡Que no se metan con River! Le gusta pincharlo y el otro se pone loco. Oriana le pide que no le hable más y él lo hace porque le parece divertido y no lo es”, sentenció la actriz y conductora.

Claro, el mismísimo Dybala había confirmado su fanatismo por Boca cuando jugaba en Instituto de Córdoba, pero nunca deja de sorprender enterarnos de estas divertidos cruces puertas adentro de las casas de los cracks.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

De todas formas no fueron solo defectos lo que marcó de su yerno. “Lo que más me gusta. Tengo todas cosas lindas para decir. Lo poco o mucho que lo conocemos, es un chico súper sencillo, educado. Cuando vino por primera vez a casa, le dijo a Ori que quería conocernos y ya eso me pareció divino. Se sentó la mesa y nunca agarró el celular. Tenemos mucho feedback”, aseveró. ¡Lo aman!