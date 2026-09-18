El seleccionador Michael Reiziger ha hecho hueco en su convocatoria de la sub-21 de Países Bajos para nada menos que ocho jugadores del AZ. El técnico Leeroy Echteld se muestra feliz por sus futbolistas y especialmente elogioso con sus porteros.

Wouter Goes, Ro-Zangelo Daal, Elijah Dijkstra, Dave Kwakman, Kees Smit, Rome-Jayden Owusu-Oduro, Lewis Schouten y Ayoub Oufkir forman parte de la sub-21 de Países Bajos, a la que le esperan duelos cruciales de clasificación para la Eurocopa ante Noruega, Eslovenia y Bosnia y Herzegovina.

Echteld ve la confianza de Reiziger como un bonito reconocimiento al desarrollo que están experimentando sus jugadores. "Son, por supuesto, jugadores con talento que en realidad ya juegan a nivel de la Eredivisie y también rinden ahí", dice el técnico.

El entrenador mantiene contacto regularmente con el cuerpo técnico de la sub-21 de Países Bajos y con el seleccionador Reiziger en particular. "Simplemente mantendré el contacto con Michael sobre cómo les va a esos jugadores."

La convocatoria de Owusu-Oduro es algo llamativa, ya que ha perdido su puesto en el once ante Jari De Busser. "Creo que Rome-Jayden es uno de los mejores porteros jóvenes de Países Bajos", cuenta Echteld. "En este último periodo no lo había visto tan bien como ahora."

"Está peleando por su sitio aquí y en los entrenamientos hace todo lo posible para seguir mejorando", cuenta el amsterdamés, que por el momento sigue apostando por De Busser. El belga fue convocado por primera vez el viernes por el seleccionador Mark van Bommel para la selección nacional.

De Busser podrá medirse en los entrenamientos durante el próximo parón internacional con Senne Lammens (Manchester United), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) y Mike Penders (Chelsea). "Jari también está atravesando un buen momento. Cada vez mejora un poco más. Fantástico para él", concluye Echteld.



