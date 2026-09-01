La sorpresa llegó desde Alemania: una estrella del Barcelona se encuentra ante una oferta irresistible

Marc Casadó, centrocampista del Barcelona, se enfrenta a varias opciones sobre su futuro, ante el creciente interés de clubes europeos, saudíes y turcos por hacerse con sus servicios, aunque el traspaso al Bayer Leverkusen parece una de las alternativas más destacadas para el jugador, especialmente con la presencia de su primer entrenador, Carles Martínez, al frente del cuerpo técnico del conjunto alemán.

Según el diario español "Sport", Casadó ha recibido ofertas e intereses de clubes de Inglaterra, Italia y Alemania, además de propuestas procedentes de Arabia Saudita y Turquía, si bien estos dos últimos destinos no gozan de prioridad para el jugador, que prefiere continuar su carrera en las grandes ligas europeas.

El Leipzig sobresale entre los clubes alemanes interesados en los servicios del jugador del Barcelona, mientras que el Real Betis también se ha sumado en las últimas horas a la carrera por su fichaje, ante la valoración que el club andaluz hace de las cualidades del centrocampista y el deseo de Casadó de estudiar la posibilidad de permanecer en LaLiga.

Sin embargo, la oferta del Bayer Leverkusen cuenta con un factor añadido que podría darle ventaja sobre el resto de las opciones: la presencia de Carles Martínez, el técnico catalán que conoce bien a Casadó, después de haber sido el primer entrenador que dirigió sus pasos en el fútbol juvenil dentro de la academia del Barcelona, "La Masía".

La relación entre Martínez y Casadó se remonta a muchos años atrás, pues el entrenador trabajó durante 4 años en La Masía antes de dar el salto al mundo del fútbol profesional.

La relación entre ambos se ha mantenido a lo largo de los años siguientes, lo que brindaría al jugador la oportunidad de volver a trabajar bajo la dirección de un entrenador que conoce sus capacidades y su evolución desde sus primeras etapas de formación.

Martínez se incorporó al Bayer Leverkusen este verano, tras su experiencia con el Toulouse francés, y firmó con el club alemán un contrato que se extiende hasta junio de 2028, para iniciar un nuevo proyecto en la Bundesliga.

El centro del campo del Leverkusen representa uno de los factores que podrían determinar la posibilidad del traspaso de Casadó al club, ante la incertidumbre sobre el futuro de Robert Andrich, que fue capitán del equipo hasta el presente verano, antes de perder el brazalete tras la llegada de Martínez.

El nuevo entrenador confirmó que Edmond Tapsoba asumirá el brazalete de capitán, mientras que la situación de Andrich se ha vuelto más complicada, después de que se le comunicara que podría tener dificultades para conseguir minutos de juego de forma regular, pese a que el jugador ha asegurado que no busca marcharse mientras se sienta importante dentro del equipo.

En caso de que Andrich se marche, Casadó podría convertirse en uno de los principales candidatos a sustituirlo en el centro del campo del Leverkusen, lo que otorga a la operación una dimensión deportiva además del factor personal ligado a su antigua relación con Martínez.

Y mientras el Betis sigue siendo una opción sobre la mesa para Casadó, la experiencia del Leverkusen parece encajar mejor con sus prioridades actuales, dada la combinación de competir en la Bundesliga, el proyecto deportivo del club y volver a trabajar con el entrenador que fue testigo de sus inicios en La Masía.