La sorpresa del Liverpool devuelve a Mohamed Salah al foco en Merseyside

Aunque dejó Anfield al acabar la temporada, Liverpool homenajeó el logro histórico de Mohamed Salah en el Mundial 2026.

Un inesperado homenaje desde la cuenta oficial del club inglés ha recordado el vínculo entre el “Rey egipcio” y la afición red, reavivando las especulaciones sobre un posible regreso.

El club homenajeó a su exjugador tras guiar a Egipto a su primer triunfo mundialista en 2026.

A sus 34 años, lideró la remontada ante Nueva Zelanda en Vancouver (Canadá): marcó el 1-1, asistió en el 3-1 y demostró que la edad no importa en los grandes partidos.

https://www.instagram.com/p/DZ4VzFjFFUf/?hl=en&img_index=1

En la segunda parte, lideró el giro del partido y llevó a Egipto a hacer historia.

Tras el partido, el capitán faraónico celebró el logro en Instagram, y el Liverpool le respondió con una felicitación especial. El club elogió su logro histórico, recordando que Anfield siempre le guarda un lugar especial.

La sorpresa no se limitó al club: el exfutbolista inglés Michael Owen declaró a la prensa que el regreso de Salah al Liverpool «no es imposible».

Owen apuntó que cualquier cambio en el cuerpo técnico podría reabrir su regreso, especialmente ante las dudas sobre el futuro de la delantera tras la marcha de uno de sus máximos goleadores de la última década.

El inesperado homenaje del club y las palabras de Owen han devuelto a Salah a la actualidad de Merseyside. Mientras hace historia con Egipto en el Mundial, la leyenda del “rey egipcio” en Anfield parece lejos de terminar.