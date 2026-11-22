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Carlos Espí, delantero del Real Madrid, sigue obrando milagros desde el banquillo después de convertirse en el jugador con más goles como suplente de las cinco grandes ligas europeas esta temporada, con 4 tantos.

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Según el diario español AS, Espí posee una virtud cuya explicación roza el misterio: su única misión es saltar al campo para sacar al Real Madrid de los apuros, y así volvió a hacerlo ante el Celta de Vigo.

El diario señaló que el jugador parece acompañado por la providencia, hasta el punto de convertirse en el ángel de la guarda del proyecto del técnico portugués José Mourinho en el conjunto blanco.

Explicó, además, que los números de Espí rozan lo inexplicable, ya que ha marcado sus cuatro goles en apenas 73 minutos, a razón de un gol cada 18 minutos.

Para lograrlo, Espí solo ha necesitado 6 disparos a puerta de un total de 9 intentos, de los cuales unos pocos se marcharon fuera o fueron bloqueados por los defensores. Es decir, ha sacado el máximo con el mínimo.

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Esta eficacia plantea una pregunta lógica sobre por qué no dispone de más minutos, a lo que respondió Mourinho defendiendo con convicción su idea de que Espí es un especialista en situaciones concretas.

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Mourinho declaró tras el partido ante el Celta: «Carlos tiene unas características concretas. No digo que no pueda jugar 90 minutos, porque puede, pero el estilo de juego del equipo se basa más en la asociación».

Y añadió: «Es un delantero de área, y cuando dominamos porque el rival solo quiere defender, encaja en ese tipo de juego. Ahí da miedo, tiene muchísima calidad, ataca el primer y el segundo palo y es muy bueno de cabeza».

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Por eso, el técnico portugués mantiene su apuesta actual y asegura: «La historia del fútbol está llena de personas que fueron decisivas sin disputar muchos minutos».

Mourinho explicó que el plan cuenta con la satisfacción de todas las partes: «No podemos estar más contentos con él. No entra en historias de que debería jugar más; está feliz y sabe que cuenta con el respeto de su entrenador y de sus compañeros».

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El papel de salvador de última hora le motiva

AS señaló que Mourinho ha defendido siempre utilizar a Espí en los momentos decisivos y complicados, algo a lo que el jugador no se opone. Al contrario, siente una gran confianza que hace que el papel de último recurso le motive.

El diario explicó que la adaptación de Espí a Madrid y al Real Madrid marcha de la mejor manera posible y que su carácter lo empuja a ser paciente: sabía lo que firmaba cuando eligió al club blanco y no se arrepiente de su decisión, sino que la disfruta.

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Asimismo, apuntó que el club blanco también disfruta de él, y no solo el cuerpo técnico, sino también las altas esferas directivas e incluso los recién llegados.

El delantero de Tavernes de la Valldigna desveló parte de ese reconocimiento en la zona mixta tras su último milagro: «Rafa Nadal me dijo que está muy orgulloso de mí».

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El diario concluyó que los goles decisivos de Espí no dejan de dar réditos al Real Madrid.