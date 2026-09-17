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La sorpresa de LaLiga y Ezzalzouli: Regragui anuncia la lista de Marruecos para el arranque de la clasificación para la Copa de África

M. Ouahbi
A. Ezzalzouli
Y. Zabiri
Marruecos vs Gabón
Marruecos
Gabón
Africa Cup of Nations Qualification
Lesotho vs Marruecos
Lesotho
Marruecos
Gabón
Lesoto

El técnico de los Leones convoca a la estrella del Betis pese a la polémica de la camiseta de Ceuta

Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, anunció este jueves la lista de jugadores convocados para disputar los duelos ante Gabón y Lesoto, correspondientes a las jornadas primera y segunda de las eliminatorias clasificatorias para la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027, además del partido amistoso frente a Ghana, una lista que deparó algunas sorpresas en cuanto a los nombres elegidos.

La convocatoria de Ouahbi incluyó la llamada de varios jugadores por primera vez a la selección absoluta, encabezados por Yasser Zabiri, jugador del Racing de Santander, brillante en la Liga española con seis goles en seis partidos, así como Abdellah Ouazane y el guardameta Alaa Belaaroush, además de Sofiane El Fouzi y Toufik Bentayeb.

La lista también contó con la presencia de varios pilares de la selección marroquí durante los últimos años, con los porteros Yassine Bounou y Munir Mohamedi a la cabeza, además de Nayef Aguerd y Abdessamad Ezzalzouli, pese a su reciente polémica con la camiseta de apoyo a Ceuta y las críticas que recibió.

Marruecos iniciará su andadura en las eliminatorias recibiendo a Gabón el viernes 25 de septiembre en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, antes de visitar a Lesoto el martes 29 del mismo mes en la ciudad de Bloemfontein, en Sudáfrica, en la segunda jornada.

Marruecos disputará además un partido amistoso ante Ghana el próximo 4 de octubre en la ciudad de Tánger.

Africa Cup of Nations Qualification
Marruecos crest
Marruecos
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Gabón crest
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Africa Cup of Nations Qualification
Lesotho crest
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Marruecos crest
Marruecos
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Lista de la selección marroquí

Portería: Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Reda Tagnaouti, Alaa Belaaroush.

Defensa: Noussair Mazraoui, Anas Salah Eddine, Marouane Saadane, Redouane Halhal, Nayef Aguerd, Issa Diop, Achraf Hakimi, Abdelhamid Aït Boudlal, Zakaria El Ouahdi, Ali Maamar.

Centro del campo: Samir El Mourabit, Ayoub Bouaddi, Nayel El Aynaoui, Oussama Targhalline, Sofiane El Fouzi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismaël Saibari.

Ataque: Brahim Díaz, Yassine Jesim, Abdessamad Ezzalzouli, Abdellah Ouazane, Soufiane Rahimi, Toufik Bentayeb, Yasser Zabiri.

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