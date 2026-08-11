La sorpresa de Hussein Amotta cambia el futuro de Achraf Dari entre el Al-Ahly y el Wydad

El fichaje que supondría el regreso del internacional marroquí Achraf Dari al Wydad ha experimentado giros sorprendentes en las últimas horas, después de que el deseo del defensa del Al Ahly egipcio de volver a su antiguo equipo chocara con un obstáculo económico que podría volver a reordenar las cartas de la operación, ante la insistencia del jugador en cobrar la totalidad de las cantidades económicas que le quedan pendientes con el club.

Achraf Dari mantuvo, en la tarde de ayer lunes, una reunión con los responsables del Al Ahly para tratar su situación y su futuro con el equipo, aunque el jugador rechazó durante el encuentro renunciar a las cantidades estipuladas en su contrato por las dos temporadas restantes, cuyo valor supera los dos millones de dólares.

El sitio marroquí "Le360 Sport" señaló que los responsables del Al Ahly decidieron, a la luz de esta postura, consultar la opinión del entrenador Hussein Amotta sobre la posibilidad de que el defensa marroquí continúe con el equipo la próxima temporada.

Según la misma fuente, Amotta acogió con agrado la posibilidad de que Achraf Dari siga en el Al Ahly, sobre todo ante la mejora de su estado físico y el hecho de no haber sufrido ninguna lesión durante el último periodo.

El entrenador también mostró su satisfacción por el nivel que exhibió Dari durante su breve etapa con el Kalmar sueco, que le ayudó a recuperar su ritmo competitivo tras un periodo de ausencia.

Achraf Dari se había marchado al Kalmar en calidad de cedido durante el pasado mercado de fichajes invernal, antes de regresar a las filas del Al Ahly tras finalizar su experiencia en la liga sueca.

Una condición amenaza el regreso de Dari al Wydad

Pese a que Amotta ve con buenos ojos su continuidad, la posibilidad de que Dari salga del Al Ahly sigue en pie, aunque su concreción ha quedado ligada a una renuncia económica por parte del jugador marroquí.

Según los datos que circulan, Dari estaría obligado a renunciar a cerca de la mitad de las cantidades económicas que le quedan pendientes con el Al Ahly, con el fin de poner fin a su vínculo con el club y permitir su traspaso a su próximo destino.

Este giro cobra especial relevancia ante la existencia de un acuerdo entre Achraf Dari y el Wydad sobre el regreso del jugador a las filas del equipo marroquí la próxima temporada, algo que sitúa su futuro ante una auténtica encrucijada.

Así, mientras Dari se aferra a cobrar la totalidad de sus derechos económicos, Amotta acoge con agrado su continuidad en el Al Ahly, en tanto que el Wydad aguarda la postura definitiva y la posibilidad de recuperar a su antiguo defensa.

De este modo, el regreso de Achraf Dari al Wydad ha quedado condicionado a la resolución del aspecto económico con el Al Ahly, en un momento en que la insistencia del jugador en sus cantidades pendientes podría empujar a la continuidad de su aventura con el club egipcio la próxima temporada.