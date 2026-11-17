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El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, decidió cambiar la mitad del once titular para el amistoso ante Uzbekistán.

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La selección de Arabia Saudí se mide este martes a Uzbekistán en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, la capital catarí, en su segundo amistoso de este parón internacional.

Donis dio a conocer la alineación oficial del encuentro, en la que Mohammed Al-Owais, portero del Al-Hilal, se quedó completamente fuera de la convocatoria, ya que no figura ni como titular ni entre los suplentes. En su lugar arrancó Hamed Al-Shanqiti.

Al-Shanqiti no fue la única novedad respecto al once que venció 3-2 a Corea del Sur el pasado viernes: Saud Abdulhamid ocupó el lateral derecho en detrimento de Mohammed Abu Al-Shamat.

Además, Donis devolvió a Musab Al-Juwayr al once titular, después de que el centrocampista se perdiera con Arabia Saudí la Copa del Golfo Arábigo («Copa del Golfo 27») y fuera suplente en el último partido ante Corea del Sur. Su entrada se produjo a costa de Mohamed Kanno.

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El técnico griego también introdujo dos cambios en la delantera, con Ahmed Al-Ghamdi y Firas Al-Buraikan junto a Marwan Al-Sahafi, en lugar de Mohammed Al-Qahtani y Abdullah Al-Hamdan.

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La alineación de Arabia Saudí fue la siguiente:

Portería: Hamed Al-Shanqiti

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Defensa: Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Tambakti y Moteb Al-Harbi

Centro del campo: Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari y Musab Al-Juwayr

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Delantera: Marwan Al-Sahafi, Firas Al-Buraikan y Ahmed Al-Ghamdi

Arabia Saudí domina el historial de enfrentamientos ante Uzbekistán: se han medido en 12 ocasiones, con 7 victorias saudíes, 4 triunfos uzbekos y un empate.

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Este es el segundo partido que disputa Arabia Saudí en su actual concentración en Doha, después de imponerse en el primero a Corea del Sur por 3-2.

Arabia Saudí logró así su primera victoria ante Corea del Sur en 21 años, concretamente desde 2005, cuando la derrotó en la ida y la vuelta por 2-0 y 1-0 en la fase de clasificación para el Mundial de 2006.

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Desde entonces, ambas selecciones habían disputado 6 partidos sin que Arabia Saudí ganara ninguno: Corea del Sur se impuso en dos y los otros 4 terminaron en empate, hasta la victoria del último encuentro.

Fue el enfrentamiento número 19 entre Arabia Saudí y Corea del Sur, entre amistosos y partidos oficiales, desde su primer duelo en 1980.

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En los 19 partidos anteriores, Arabia Saudí sumó 6 victorias, por las mismas 6 de Corea del Sur, mientras que otros 7 encuentros acabaron en empate.

En amistosos, ambas selecciones disputaron su séptimo duelo, en una serie iniciada en 1980: Corea del Sur ganó en dos ocasiones, 3 partidos terminaron en empate y el último triunfo fue el segundo de Arabia Saudí.

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La victoria más destacada de Arabia Saudí ante Corea del Sur llegó en las semifinales de la Copa Asiática 2000, cuando Talal Al-Meshal firmó los dos goles del 2-1.

El último partido oficial fue en los octavos de final de la Copa Asiática 2023, que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario antes de que Corea del Sur se clasificara para los cuartos de final en la tanda de penaltis.