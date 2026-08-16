El Barcelona recibió un fuerte impulso en su intento de repatriar al portugués Joao Cancelo, después de que el veterano lateral lograra rescindir su vínculo con el club saudí Al-Hilal, convirtiéndose así en agente libre y allanando el camino para su regreso al club catalán con un contrato permanente.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que Cancelo, de 32 años, resolvió su situación con el Al-Hilal cuando aún le quedaba una temporada de contrato, y se espera que llegue al Barcelona el próximo martes para completar los trámites de su traspaso y firmar su nuevo contrato.

El Barcelona deseaba conservar los servicios del jugador tras el nivel que ha mostrado desde su incorporación al equipo, ya que su rendimiento en la banda izquierda logró convencer al entrenador alemán Hansi Flick, quien pidió la continuidad del jugador en las filas del equipo, convirtiéndose Cancelo en una de las opciones importantes de sus planes para la nueva temporada.

En un principio, la operación parecía destinada a suponer un coste económico para las arcas del Barcelona, después de que el Al-Hilal fijara el valor del jugador en unos 10 millones de euros al inicio del periodo de fichajes, pero los últimos acontecimientos cambiaron por completo el rumbo de las negociaciones.

El deseo de Cancelo de abandonar el club saudí, junto a la gran cantidad de jugadores extranjeros en la plantilla del Al-Hilal y la tensa relación con el entrenador italiano Simone Inzaghi, contribuyeron a alcanzar la rescisión del contrato, dejando al jugador disponible para un traspaso sin coste, lo que otorga al Barcelona la oportunidad de cerrar la operación con el menor gasto posible, además de permitir al lateral portugués mejorar las condiciones de su contrato y su salario con el club catalán.

El Barcelona planea, según los informes, ofrecer a Cancelo un contrato por dos temporadas, en un paso que refleja la confianza del club en su capacidad para aportar lo requerido pese a haber cumplido 32 años.

Será la tercera vez que Cancelo vista la camiseta del Barcelona, después de haber jugado con el equipo a préstamo durante la temporada 2023-2024 y de haber regresado a sus filas en la segunda mitad de la temporada 2025-2026, antes de que los últimos acontecimientos abrieran la puerta a su permanencia de forma definitiva.

Cancelo mantiene una relación especial con el Barcelona y en numerosas ocasiones no ha ocultado su admiración por el club catalán, ya sea a través de sus declaraciones o de sus publicaciones en las redes sociales, y ahora se acerca a cumplir su deseo de asentarse en el "Camp Nou" con un contrato permanente, después de que sus dos experiencias anteriores se limitaran a cesiones.