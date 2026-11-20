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Todo indica que el Manchester United ha encontrado por fin el nombre capaz de devolver el prestigio a su línea ofensiva. Mientras el club busca un nuevo comienzo bajo las órdenes de Mauricio Pochettino, el nombre de Victor Osimhen ha vuelto a cobrar fuerza en Old Trafford, y esta vez con un mensaje claro del propio delantero nigeriano: la puerta está abierta.

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Según ha revelado el diario «The Sun», Osimhen se sintió orgulloso y feliz al conocer el renovado interés del Manchester United por ficharlo, y se mostró dispuesto a escuchar una oferta del club inglés, en línea con su eterno sueño de jugar en la Premier League antes de poner fin a su carrera.

El delantero nigeriano, de 27 años, sigue vinculado por contrato al Galatasaray hasta junio de 2029 y percibe alrededor de 13 millones de libras esterlinas anuales en el campeón turco, un salario similar al que no le importaría cobrar en Mánchester si el club inglés se moviera en serio para cerrar el fichaje.

Sin embargo, el camino hacia Old Trafford no es sencillo. El contrato de Osimhen no incluye cláusula de rescisión alguna, lo que significa que cualquier posible traspaso en enero no dependerá de él, sino que requerirá unas complicadas negociaciones para convencer al Galatasaray de que se desprenda de su estrella a mitad de temporada.

El diario británico, citando fuentes turcas, señala que el Galatasaray valora a su jugador entre 80 y 100 millones de libras esterlinas, una cifra que refleja la gran importancia que tiene dentro del equipo.

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En Mánchester, Pochettino es muy consciente de la magnitud del problema que ha heredado. Pese a contar con Benjamin Sesko y Joshua Zirkzee en la plantilla, ninguno de los dos ha logrado consolidarse como un delantero titular indiscutible: entre ambos solo suman cuatro goles en todas las competiciones esta temporada, una cifra catastrófica para un equipo de la talla del United.

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Matheus Cunha y Bryan Mbeumo también pueden jugar como delantero centro, pero el nuevo técnico argentino quiere un nueve puro y experimentado, capaz de liderar el ataque, marcar goles y generar ocasiones para sus compañeros, tal y como hizo en su día con Harry Kane en el Tottenham, cuando lo convirtió en uno de los mejores delanteros del mundo.

Osimhen reúne todo lo que busca Pochettino. Desde su llegada al Galatasaray cedido por el Nápoles en 2024, ha mantenido un nivel goleador asombroso: firmó una primera temporada excepcional con 37 goles en todas las competiciones antes de incorporarse en propiedad, siguió brillando con 22 tantos el curso pasado y esta temporada ha marcado diez, unos goles decisivos en la lucha del club turco por retener su título nacional.

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El diario recoge las palabras de una fuente cercana al futbolista nigeriano: «Por supuesto que este interés le hace feliz, pero es un jugador leal, así que el Manchester United tendrá que esforzarse al máximo para ficharlo. Victor es capaz de marcar goles allá donde vaya, y lo ha demostrado, pero la decisión final corresponde a los dos clubes».

Osimhen sigue agradecido al Galatasaray, que estuvo a su lado durante su complicada salida del Nápoles y le ayudó a relanzar su carrera tras la ruptura de su relación con el club italiano, lo que hace que cualquier marcha esté supeditada al respeto de esa confianza.

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Por su parte, el Manchester United se prepara para una etapa completamente nueva tras la destitución de Michael Carrick, que pagó haber ganado solo uno de sus diez primeros partidos de liga. Pochettino ha aterrizado en Mánchester con la difícil misión de reactivar a un equipo que lucha por alejarse de los puestos de descenso pese a haberse clasificado para la Liga de Campeones la temporada pasada.

La prueba ante el Liverpool de este fin de semana será el punto de partida. Pochettino presume de un registro notable, ya que nunca ha perdido su primer partido con ninguno de los clubes que ha dirigido. Sin embargo, las miradas seguirán puestas en enero, cuando Osimhen podría ser el fichaje que cambie por completo el rumbo de la temporada.