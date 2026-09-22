La solución está en Mbappé y Vinicius: el único camino para resolver el gran dilema de Mourinho con el Real Madrid

El Real Madrid dirigido por José Mourinho sigue buscándose a sí mismo y, con la primera cuarta parte de la temporada a punto de completarse, el conjunto blanco repite los mismos errores de los dos últimos años.

En un análisis incendiario en las ondas de la emisora "Cadena SER", la leyenda del Real Madrid Álvaro Benito señaló la única solución posible para salvar el proyecto del portugués, asegurando que el conjunto merengue se encuentra ante una encrucijada y debe elegir un solo estilo para sobrevivir.

Dos estilos, un solo ganador

Benito dijo en el famoso programa "El Larguero": "Este año vuelven a aparecer los problemas de las temporadas anteriores. Si haces un análisis en profundidad de la calidad de los jugadores del que se supone que es el once titular del Real Madrid, incluso con Bernardo Silva en lugar de Tchouaméni o Valverde, descubrirás que existen dos enfoques totalmente distintos para controlar el partido".

El experto español explicó que el Real Madrid puede controlar los partidos de dos maneras contrapuestas:

La primera es el control a través de la posesión prolongada, reduciendo la pérdida del balón y obligando al rival a defender cerca de su portería, que es la vía teóricamente más clara.

La segunda es el control a través de la reacción: "Jugar en zonas adelantadas del campo y no retrasadas, reduciendo los espacios, recuperando el balón constantemente y obstaculizando en gran medida el avance del rival".

La única solución: aprovechar los misiles humanos

Para Benito, la solución no requiere mucha reflexión a la vista de los nombres que tiene actualmente el Real Madrid.

Añadió: "Con estos jugadores rápidos, como Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Yan Diomandé, puedes hacerle mucho daño al rival, así que creo que debes elegir este camino".

Y prosiguió: "Puede intentar controlar mediante la posesión, pero será muy complicado debido a las características de sus jugadores, porque casi todos los mejores jugadores disfrutan corriendo. Este tipo de jugadores prefiere jugar en partidos ruidosos y en un entorno lleno de desafíos, y creo que Mourinho es ideal para este estilo".

Benito elogió al técnico portugués al afirmar: "Creo que Mourinho es un entrenador excelente, se ha convertido en un icono mundial y en uno de los mejores entrenadores de las tres últimas décadas, precisamente gracias a sus equipos compactos y muy ofensivos que defienden con maestría, recuperan el balón y lanzan ataques verticales".

La posesión es imposible con esta plantilla

Y aunque Mourinho reconoce en sus ruedas de prensa su deseo de tener la posesión del balón por momentos, Benito lo ve imposible.

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Concluyó sus declaraciones: "Escuché a Mourinho decir que quiere tener periodos de posesión, pero yo lo veo muy difícil; incluso con Bernardo y Arda Güler juntos ante equipos de máximo nivel, será muy difícil para el Real Madrid controlar los partidos como lo hace el Barcelona, porque simplemente no tiene un equipo construido sobre la posesión".