El Al Nassr saudí ha entrado en la carrera por buscar un nuevo centrocampista tras el final de la etapa del croata Marcelo Brozovic con el equipo, pero la crisis financiera que rodea al club ha dejado a la directiva incapaz, hasta el momento, de moverse hacia grandes fichajes, por lo que las miradas empiezan a dirigirse a una solución que podría existir ya dentro de los muros de "El Mundial".

Durante las últimas semanas, el nombre del Al Nassr se ha vinculado a varios centrocampistas en Europa, pero los informes que circulan sobre las restricciones financieras y las deudas acumuladas, junto con la dificultad para reunir la liquidez necesaria, han hecho que todas las opciones externas sean más complicadas.

Un talento que espera su oportunidad

En contrapartida, el Al Nassr dispone de una baza que podría ahorrarle millones de riales, encarnada en el joven centrocampista iraquí Haidar Abdulkarim, que goza de grandes elogios dentro del club y al que se ve como uno de los talentos más destacados capaces de aportar algo si recibe la oportunidad.

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Pese a su corta edad, el jugador cuenta con notables cualidades técnicas, tanto en la recuperación del balón como en la construcción del ataque y el juego bajo presión, cualidades que busca cualquier entrenador para suplir a un jugador del calibre de Brozovic.

Abdulkarim se incorporó a las filas del Al Nassr la temporada pasada, pero no tuvo grandes oportunidades con el primer equipo, y la mayoría de sus participaciones se limitaron al equipo juvenil.

Ahorro económico y ganancia deportiva

Apostar por Haidar Abdulkarim no sería una simple solución temporal, sino que podría brindar al Al Nassr la oportunidad de ahorrar un enorme presupuesto que podría haberse gastado en un nuevo fichaje extranjero, al tiempo que da a uno de los talentos más destacados del club la ocasión de demostrar su valía al más alto nivel.

Además, el éxito del jugador a la hora de imponerse le daría a la directiva un mayor margen para dirigir los recursos financieros hacia otras posiciones que necesitan refuerzos, en lugar de agotarlos en un fichaje que podría no ser necesario si el joven jugador demuestra su valía.

La decisión queda en manos del cuerpo técnico, que estará obligado a equilibrar entre la búsqueda de un nuevo nombre de talla mundial o dar la oportunidad a uno de los hijos del club, en un paso que podría convertirse en una de las apuestas más exitosas del Al Nassr si Haidar Abdulkarim logra aprovecharla.