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El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, expresó su gran respeto y solidaridad hacia Michael Carrick, técnico del Manchester United cuestionado, antes del enfrentamiento entre ambos equipos en Stamford Bridge. Alonso reconoció que dirigir a un equipo de primer nivel conlleva una presión constante cuando los resultados no acompañan.

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Un duelo de máxima importancia pone bajo la lupa la continuidad de Carrick

El Manchester United visita Stamford Bridge este sábado con su entrenador, Michael Carrick, luchando por conservar el puesto tras un pésimo inicio de campaña en la Premier League. El United está a 15 puntos del liderato después de ganar solo uno de sus ocho primeros partidos.

Una humillante derrota por 3-0 en casa ante el Bournemouth aumentó la presión sobre el técnico de 45 años.

Sin embargo, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, insiste en que el United sigue siendo un rival peligroso al margen del ruido externo.

Alonso recuerda su vínculo personal con Carrick

Alonso expresó su respeto por Carrick al recordar sus enfrentamientos como centrocampistas y su reciente encuentro en un partido de leyendas. «Siento un gran respeto y mucha simpatía por Michael como entrenador. Lo conozco porque nos hemos enfrentado y hace poco jugamos un partido de leyendas, así que charlamos un poco», contó Alonso.

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«Es una persona estupenda con la que apetece estar, pero, más allá de eso, no me corresponde hacer comentarios».

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Sobre el intenso escrutinio mediático al que están sometidos ambos banquillos, Alonso añadió: «No es ninguna novedad. Lo sabes cuando aceptas el puesto y tienes que afrontar los momentos duros y superar las dificultades».

El Chelsea se prepara para medirse a un Manchester United motivado

Alonso rechazó la idea de que la crisis actual del Manchester United lo convierta en un rival más fácil de afrontar. «Para mí, no cambia nada. Sea cual sea la situación, tenemos que prepararnos de la misma manera. Controlamos lo que podemos controlar», explicó Alonso.

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«El United tiene una buena plantilla, buenos jugadores y un buen entrenador, así que será un partido difícil y tendremos que estar a nuestro mejor nivel y ofrecer una buena versión para ganarlo».

«Necesitamos tener un buen control del partido, controlar bien las emociones, sentirnos cómodos y jugar con intensidad... El primer gol también será importante», detalló el español.

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Stamford Bridge acoge un duelo crucial de la Premier League

Ambos clubes afrontan el encuentro del sábado necesitados de tres puntos que cambien el rumbo de sus respectivas campañas ligueras.

Alonso exige una reacción contundente a sus jugadores tras la derrota en casa ante el Tottenham Hotspur el pasado fin de semana.

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El inicio del partido en Stamford Bridge está previsto para el sábado por la tarde.