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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

La sociedad de Cristiano Ronaldo y Félix adorna la alineación del Al-Nassr ante el Al-Khaleej

Al Khaleej vs Al Nasr FC
Al Khaleej
Al Nasr FC
1ª División
C. Ronaldo
J. Felix
Arabia Saudita
Portugal

El Mundial con toda su potencia

El cuerpo técnico del Al-Nassr anunció el once titular con el que disputará el encuentro ante el Al-Khaleej, esta noche del sábado, dentro de las competiciones de la séptima jornada de la Roshn Saudi League, en un partido en el que el conjunto de Riad busca dar continuidad a sus victorias y reforzar su posición en la lucha por el liderato.

El once titular contó con el regreso del portugués João Félix a los planes del equipo, después de haberse ausentado del duelo de la pasada jornada ante el Abha, que terminó con victoria del Al-Nassr por 2-1, para volver hoy a la línea ofensiva junto a su compatriota Cristiano Ronaldo y el senegalés Sadio Mané.

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Las miradas se dirigen especialmente hacia la sociedad portuguesa entre Ronaldo y Félix, en medio de las grandes esperanzas que la afición del Al-Nassr deposita en la capacidad de la dupla para generar peligro y decidir el enfrentamiento ante el Al-Khaleej, sobre todo con la presencia de Mané a su lado para formar un potente triángulo ofensivo.

El Al-Nassr confía en Bento en la portería, mientras que la línea defensiva la componen Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez y Saad Al-Nasser.

En el mediocampo, arranca Abdullah Al-Khaibari junto a Angelo Gabriel y Sami Al-Costa, en un intento de dar al equipo equilibrio y control de la zona de maniobras ante el Al-Khaleej.

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En cuanto a la línea de ataque, la lidera el tridente formado por Sadio Mané, João Félix y Cristiano Ronaldo, con lo que el Al-Nassr se presenta ante el Al-Khaleej con sus principales armas ofensivas, con el regreso de Félix tras su ausencia en la pasada jornada.

El Al-Nassr espera dar continuidad a sus resultados positivos y lograr una nueva victoria con la que seguir presionando en la lucha por la cima, mientras que el duelo ante el Al-Khaleej será una nueva prueba para la capacidad del equipo de traducir su superioridad ofensiva en goles y sumar los tres puntos.

El regreso de Félix tiene una importancia especial para el Al-Nassr, después de que el jugador se haya convertido en uno de los nombres más destacados que la afición espera ver junto a Ronaldo, en medio del deseo de construir un entendimiento ofensivo que dé al equipo soluciones adicionales durante los próximos partidos.

Alineación del Al-Nassr

Portería: Bento

Defensa: Nawaf Boushal - Abdulelah Al-Amri - Íñigo Martínez - Saad Al-Nasser

Centro del campo: Abdullah Al-Khaibari - Angelo Gabriel - Sami Al-Costa

Ataque: Sadio Mané - João Félix - Cristiano Ronaldo

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