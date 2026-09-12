El cuerpo técnico del Al-Nassr anunció el once titular con el que disputará el encuentro ante el Al-Khaleej, esta noche del sábado, dentro de las competiciones de la séptima jornada de la Roshn Saudi League, en un partido en el que el conjunto de Riad busca dar continuidad a sus victorias y reforzar su posición en la lucha por el liderato.

El once titular contó con el regreso del portugués João Félix a los planes del equipo, después de haberse ausentado del duelo de la pasada jornada ante el Abha, que terminó con victoria del Al-Nassr por 2-1, para volver hoy a la línea ofensiva junto a su compatriota Cristiano Ronaldo y el senegalés Sadio Mané.

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Las miradas se dirigen especialmente hacia la sociedad portuguesa entre Ronaldo y Félix, en medio de las grandes esperanzas que la afición del Al-Nassr deposita en la capacidad de la dupla para generar peligro y decidir el enfrentamiento ante el Al-Khaleej, sobre todo con la presencia de Mané a su lado para formar un potente triángulo ofensivo.

El Al-Nassr confía en Bento en la portería, mientras que la línea defensiva la componen Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez y Saad Al-Nasser.

En el mediocampo, arranca Abdullah Al-Khaibari junto a Angelo Gabriel y Sami Al-Costa, en un intento de dar al equipo equilibrio y control de la zona de maniobras ante el Al-Khaleej.

En cuanto a la línea de ataque, la lidera el tridente formado por Sadio Mané, João Félix y Cristiano Ronaldo, con lo que el Al-Nassr se presenta ante el Al-Khaleej con sus principales armas ofensivas, con el regreso de Félix tras su ausencia en la pasada jornada.

El Al-Nassr espera dar continuidad a sus resultados positivos y lograr una nueva victoria con la que seguir presionando en la lucha por la cima, mientras que el duelo ante el Al-Khaleej será una nueva prueba para la capacidad del equipo de traducir su superioridad ofensiva en goles y sumar los tres puntos.

El regreso de Félix tiene una importancia especial para el Al-Nassr, después de que el jugador se haya convertido en uno de los nombres más destacados que la afición espera ver junto a Ronaldo, en medio del deseo de construir un entendimiento ofensivo que dé al equipo soluciones adicionales durante los próximos partidos.

Alineación del Al-Nassr

Portería: Bento

Defensa: Nawaf Boushal - Abdulelah Al-Amri - Íñigo Martínez - Saad Al-Nasser

Centro del campo: Abdullah Al-Khaibari - Angelo Gabriel - Sami Al-Costa

Ataque: Sadio Mané - João Félix - Cristiano Ronaldo