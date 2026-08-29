"Los jugadores no comparecerán ante los medios. Esta decisión la han tomado los jugadores debido a un problema interno del club. El entrenador, que no tiene nada que ver con ello, no hará declaraciones al respecto". Esta explicación la dio el Athletic Club inmediatamente antes de la rueda de prensa posterior a la victoria en casa por 2-0 del FC Barcelona contra el Bilbao, a última hora del jueves por la noche.

"El entrenador", que no debía pronunciarse sobre lo sucedido, era Edin Terzic, recién llegado este verano al cargo en el histórico club vasco y ya ocupado, apenas unas semanas después, con varios problemas.

Así, Terzic sí habló sobre la segunda derrota oficial en el segundo partido de la temporada, asumió la responsabilidad por el mal arranque, pero se mostró optimista, combativo y convencido de las capacidades de su equipo.

Al menos: el estreno con el 1-3 en casa contra el FC Sevilla fue una profunda decepción; un 0-2 ante el conjunto estelar de Hansi Flick, en el que además debutó el campeón del mundo y fichaje estrella Rodri, probablemente sea asumible.

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Las estrellas del Bilbao recurren al boicot a los medios

Sobre lo que no habló el exentrenador del Borussia Dortmund fue sobre el boicot mediático de sus jugadores. Especialmente el guardameta de la selección española Unai Simon, distinguido como el mejor jugador de su equipo y que debía ser entrevistado, dio la espalda a las periodistas y los periodistas.

El trasfondo no tardó en salir a la luz. Como contó el periodista Nico Rodriguez en el programa de debate futbolístico El Chringuito , en el Athletic las cosas están muy tensas. La política de austeridad del presidente habría enfurecido a los jugadores.

"La razón es una serie de medidas de ahorro que ha decidido el presidente Jon Uriarte y que afectan al día a día del primer equipo, pero también de la cantera", contó Rodriguez. "La situación se agravó el día en que el presidente decidió retirar a los jugadores las entradas gratuitas con las que sus familiares y amigos podían acudir a los partidos".

La conversación entre el equipo y la dirección del club acaba sin resultado

Las posturas estarían enrocadas. El presidente y los jugadores, reveló el periodista Edu Velasco, "ya ni siquiera se miran a los ojos. Es una medida populista, porque en San Mamés -salvo contadas excepciones- no hay partidos con todas las entradas vendidas. ¡Eso es puro maquillaje!"

Después habría tenido lugar una conversación entre el consejo del equipo y la dirección del club, que, sin embargo, terminó sin resultado, por lo que los jugadores habrían recurrido ahora al boicot.

En la pelea por los primeros puntos de la temporada, el Bilbao y Terzic tendrán la próxima oportunidad el domingo por la noche ante el Celta de Vigo. Queda por ver cuándo, cómo o si podrán resolverse las diferencias internas.