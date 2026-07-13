«La situación se caldea»... Argentina desata una crisis política con Inglaterra antes del partido del Mundial

A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el ambiente se ha tensado.

Según «The Sun», Argentina exige reabrir las conversaciones sobre las Malvinas, que califica de “ocupadas ilegalmente”, tras corear sus jugadores consignas contra los ingleses.

El canciller argentino, Pablo Cuerno, avivó la rivalidad al publicar un artículo que reafirma la reclamación sobre las Islas Malvinas.

La guerra de 1982 en el Atlántico Sur ya había marcado el duelo de 1986, cuando Diego Maradona habló de su gol con la mano como «una venganza simbólica» por la derrota que sufrió su país en el conflicto de diez semanas, donde murieron 649 argentinos y 255 soldados británicos.

Cuarenta años después, tras eliminar a Suiza y avanzar a semifinales, los jugadores celebraron coreando: «Por las Islas Malvinas, por Diego, por el último gol de Leo (Messi)».

En un artículo de opinión publicado el domingo en «La Nación», Cuerno denunció la «ocupación ilegal» británica, a pocos días del partido del miércoles en Atlanta.

Además, calificó a los habitantes —el 99,8 % de los cuales votó en 2013 por seguir siendo británicos— de «población artificial».

El censo de 2016 indica que el 43 % de los habitantes del archipiélago nacieron allí; muchos descienden de inmigrantes galeses y escoceses llegados tras la ocupación británica de 1833.

En su columna añadió: «El paso del tiempo no convierte la ocupación ilegal en soberanía, ni dividirá la unidad territorial de la República Argentina; no renunciaremos a nuestra reivindicación, no cederemos en ella ni la abandonaremos. Las Islas Malvinas son historia, tierra, mar, memoria y destino. Son una promesa entre generaciones. Son la voz de una nación que sabe esperar y luchar sin rendirse».

Además, exigió anular el referéndum de 2013 y cualquier consulta futura, pues ninguna votación «organizada unilateralmente por el Reino Unido» tiene validez jurídica.